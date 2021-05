Τοπικά Νέα

AstraZeneca - Διοικητής ΠΑΓΝΗ: εξαιρετικά σπάνιες οι δύο περιπτώσεις θρομβώσεων στην Κρήτη (βίντεο)

Τι είπε ο κ. Χαλκιαδάκης για την περίπτωση του 35χρονου από το Ηράκλειο και τη νοσηλεία της 47χρονης από τη Χερσόνησο.

Για τις δύο περιπτώσεις θρομβώσεων στην Κρήτη, σε ασθενείς που εμβολιάστηκαν με το σκεύασμα της AstraZeneca, μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο Διοικητής του ΠΑΓΝΗ Γιώργος Χαλκιαδάκης.

Όπως είπε τόσο η περίπτωση του 35χρονου από το Ηράκλειο, όσο και εκείνη της 47χρονης γυναίκας από την Χερσόνησο είναι εξαιρετικά σπάνιες, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο τα προβλήματα με την υγεία τους να προήλθαν από τον εμβολιασμό τους. "Δεν έχουμε αποκλείσει τη σχέση των δύο επεισοδίων με το εμβόλιο της AstraZeneca" είπε.

Η 47χρονη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, νοσηλεύεται στην Νευροχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Η ίδια εμβολιάστηκε στις 4 Μαΐου, στον Άγιο Νικόλαο, με το εμβόλιο της AstraZeneca. Mετά από σειρά εξετάσεων και αρκετή ταλαιπωρία εντοπίστηκε πιθανότητα θρόμβωσης σε κάποια αρτηρία.

"Οι αρτηριακές θρομβώσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες. Κι αν αποδειχθεί, όπως και στην περίπτωση του 35χρονου, ότι σχετίζεται με το εμβόλιο το επεισόδιο της 47χρονης, θα μιλάμε για κάτι εξαιρετικά σπάνιο. Δεν έχουμε στη βιβλιογραφία αρτηριακές αλλά φλεβικές θρομβώσεις" είπε ο κ. Χαλκιαδάκης.