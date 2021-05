Life

“The 2Night Show”: Τζώρτζογλου, Αρσενάκος και Παπατριανταφύλλου την Πέμπτη

Ανδρική υπόθεση το αποψινό επεισόδιο! Οι εκλεκτοί καλεσμένοι του Γρηγόρη Αρναούτογλου και όσα θα... συζητηθούν!

Την Πέμπτη 20 Μαΐου, στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Γιώργο Αρσενάκο, σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί. O CEO και συνιδρυτής της Panik Εntertainment Group, μιλά για τις σπουδές του, για την πρώτη καλλιτεχνική του δουλειά στο πλευρό του Γιώργου Τσαλίκη, για την ελληνική δισκογραφία, για τη γνωριμία και τη φιλία του με τον Πάρι Κασιδόκωστα, καθώς και για την ίδρυση της Panik Εntertainment Group. Τι έχει να πει για τον Γιώργο Αρσενάκο η Καίτη Γαρμπή, ο Γιάννης Πλούταρχος και η Ελένη Φουρέιρα; Ποιο ήταν το παρασκήνιο της συμμετοχής της Ελένης Φουρέιρα στη Eurovision; Τι περιμένουμε από την Άννα Βίσση και τη Δέσποινα Βανδή στο άμεσο μέλλον;

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου συναντά, επίσης, τον Αλέξανδρο Παπατριανταφύλλου. Ο ταλαντούχος ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στην καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1 «Ήλιος» μιλάει για την απόφασή να ακολουθήσει το όνειρό του να γίνει ηθοποιός και εξηγεί γιατί τόσα χρόνια δεν είχε πολύ καλή σχέση με την τηλεόραση. Πώς είναι να παίζεις στην τηλεόραση και να συνεχίζεις να εργάζεσαι και στο περίπτερο του πατέρα σου; Τι λένε οι πελάτες όταν τον αναγνωρίζουν; Τέλος, αναφέρεται στην ομοιότητά του με τον καλό του φίλο και συνάδελφο, Γιώργο Γεροντιδάκη από τις «Άγριες Μέλισσες», και μιλάει για τη φιλία που τους συνδέει.

Στην παρέα του «The 2 Night Show» έρχεται και ο Στράτος Τζώρτζογλου και μιλάει για τη συμμετοχή του στη «Φάρμα». Περιγράφοντας τη ζωή του, αποκαλύπτει τον λόγο που τον έκανε να πει το «ναι» στο ριάλιτι περιπέτειας. Μεταξύ άλλων, σχολιάζει τις παρεξηγήσεις, την εκρηκτική του συμπεριφορά μέσα στο παιχνίδι και εξηγεί τον λόγο που δεν έχει δει ούτε ένα επεισόδιο. Τέλος, μιλάει για τον γιο του, Αλκιβιάδη, καθώς και για τη σύζυγό του, Σοφία με την οποία, όπως λέει, θα γυρίσει όλον τον κόσμο αυτό το καλοκαίρι.

