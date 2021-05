Life

Σελίν Ντιόν: H ζωή μου είναι τα παιδιά μου

Η Σελίν μεγαλώνει τους γιους της μετά τον θάνατο του συζύγου της, το 2016, μετά από μια μεγάλη μάχη με τον καρκίνο.

H σούπερ σταρ της ποπ, Σελίν Ντιόν, παραδέχτηκε ότι δεν έχει «ιδέα» πότε θα νιώσει έτοιμη να ερωτευτεί, λέγοντας ότι «αυτήν τη στιγμή, η αγάπη μου είναι τόσο μεγάλη για τα παιδιά μου, που αυτή την στιγμή δεν ξέρω πότε θα ερωτευτώ ξανά.» Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή «Today Show», η Σελίν Ντιόν, πρόσθεσε: «Να πω ότι δεν θα συμβεί πια; Δεν ξέρω...»

Η Σελίν μεγαλώνει τους γιους της μετά τον θάνατο του συζύγου της, Ρενέ Ανζελίλ, (Rene Angelil), το 2016 σε ηλικία 73 ετών μετά από μια μεγάλη μάχη κατά του καρκίνου.

Μίλησε για τον θάνατό του συζύγου της και μέντορά της, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι πιστεύει ότι είναι μαζί τους και μέρος της ζωής τους. «Βλέπω τα παιδιά μου και ζούμε μαζί του. Είναι πάντα στην σκέψη μας και για αυτό αισθάνομαι πολύ, πολύ δυνατή», είπε.

Η Σελίν είναι μαμά του Ρενέ-Σαρλ Ανζελίλ, ο οποίος έγινε 20 χρόνων τον Ιανουάριο του 2021 και των διδύμων Νέλσον και Έντι, 10 ετών. Στην γιορτή της μητέρας, μοιράστηκε ένα γλυκό στιγμιότυπο της οικογένειας - συμπεριλαμβανομένων και των κουταβιών τους. «Ποιος έχει την καλύτερη μέρα σήμερα, εγώ ή τα παιδιά; Τι προνόμιο είναι να είσαι μαμά! Ευτυχισμένη ημέρα της μητέρας. Απολαύστε κάθε στιγμή. Μπορεί να υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό; Συνεχίζεται ... Με όλη μου την αγάπη, Σελίν», έγραψε η σταρ.

Η Σελίν είναι ένα ανοιχτό βιβλίο όσον αφορά τη μητρότητα και στο παρελθόν δεν έκρυψε τις δυσκολίες και τις πολλές αποτυχημένες προσπάθειες που είχε μέχρι να γίνει μητέρα. «Νομίζω ότι όταν έχεις ένα παιδί, είναι σαν να υπάρχει και μια άλλη καρδιά που μεγαλώνει μέσα σου. Έχεις δύο καρδιές», δήλωσε χαρακτηριστικά η Σελίν Ντιόν.

