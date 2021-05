Life

Πρίγκιπας Harry – Meghan Markle: Γιορτάζουν την τρίτη επέτειο του γάμου τους!

Το πριγκιπικό ζεύγος παντρεύτηκε το 2018 στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο κάστρο του Windsor.

Την τρίτη επέτειο του γάμου τους γιορτάζουν σήμερα, 19 Μαΐου ο Πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle που αναμένουν από μέρα σε μέρα τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους.

Το πριγκιπικό ζεύγος παντρεύτηκε το 2018 στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο κάστρο του Windsor σε μία μεγαλοπρεπή τελετή που άφησε ιστορία.

Έναν χρόνο αργότερα, ο Δούκας και η Δούκισσα του Sussex γιόρτασαν την πρώτη επέτειο του γάμου τους, κρατώντας στην αγκαλιά τους τον πρωτότοκο γιο τους, Archie και φέτος αναμένουν τον ερχομό της μικρής τους πριγκίπισσας.

