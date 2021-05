Κοινωνία

Καιρός - Τάσος Αρνιακός: έρχεται πρόσκαιρη μεταβολή με βροχές και χαλάζι (βίντεο)

Από πότε χαλάει ο καιρός. Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές, καταιγίδες αλλά και χαλάζι. Πώς θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο.

Σχετικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, με ηλιοφάνεια, αλλά το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια, που θα δώσουν βροχές στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου τη νύχτα θα ενταθούν και θα εξελιχθούν σε καταιγίδες.

Όπως είπε ο Τάσος Αρνιακός, οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί, βορειοδυτικοί 3- 5 μποφόρ, ενώ στην κεντρική Μακεδονία τη νύχτα θα φθάσουν τα 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 9 έως 27 βαθμούς Κελσίου τη βόρεια Ελλάδα, από 10 έως 31 στα κεντρικά και από 16 έως 29 βαθμούς στα νησιά.

Την Παρασκευή περιμένουμε πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού, κυρίως στο Αιγαίο, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με βροχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Βελτιώνεται ωστόσο ο καιρός το Σαββατοκύριακο με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει ξανά.