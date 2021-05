Life

H πρώην βοηθός του Marilyn Manson τον μήνυσε για σεξουαλική παρενόχληση

Τους τελευταίους μήνες ο τραγουδιστής έχει να αντιμετωπίσει αρκετούς ισχυρισμούς για σεξουαλική επίθεση -Τι αναφέρουν τα επίσημα έγγραφα;

Η Ashley Walters υπέβαλε αγωγή εναντίον του τραγουδιστή – ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει αρκετούς ισχυρισμούς για σεξουαλική επίθεση τους τελευταίους μήνες – καθώς ισχυρίζεται ότι “χρησιμοποίησε τη θέση εξουσίας, διασημότητας και διασυνδέσεων για να την εκμεταλλευτεί κατά τη διάρκεια της εργασίας της”.

Η πρώην βοηθός και η νομική της ομάδα υπέβαλαν την καταγγελία στο Ανώτατο Δικαστήριο της κομητείας του Λος Άντζελες την Τρίτη (18.05.21) και ισχυρίστηκαν ότι ο τραγουδιστής – του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Brian Warner – ήταν “τρομακτικό” και “βίαιο” αφεντικό, ο οποίος κάποτε έκανε την Ashley να δουλεύει για 48 ώρες.

Επίσης, η Ashley ότι είπε στους φίλους του ότι μπορούσαν να την αρπάξουν χωρίς τη συγκατάθεσή της και πρόσθεσε ότι «αναζητούσε να δημιουργήσει ένα περιβάλλον για προσωπική και επαγγελματική σεξουαλική εκμετάλλευση, χειραγώγηση και ψυχολογική κακοποίηση».

