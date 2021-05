Life

Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Έκανε την πρώτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού (εικόνες)

Δημοσιοποίησε την στιγμή στο Twitter με μια φωτογραφία από το Μουσείο Επιστημών του Λονδίνου

Δεν έγινε γνωστό ποιο εμβόλιο του χορηγήθηκε αλλά σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο, επειδή είναι κάτω των 40 ετών πιθανόν να ήταν Pfizer ή AstraZeneca. Δεν έχει γίνει γνωστό επίσης, αν εμβολιάστηκε και η Δούκισσα του Κέιμπριτζ.

Στην λεζάντα έγραψε χαρακτηριστικά: «Την Τρίτη έλαβα την πρώτη δόση του εμβολίου κατά της COVID-19 . Ευχαριστώ όλους όσοι εργάζονται για το σκοπό αυτό, για όλα όσα έχετε κάνει και συνεχίζετε να κάνετε».

Σημειωτέον ο πρίγκιπας είχε νοσήσει από κορονοϊό σοβαρά τον Απρίλιο, λίγες ημέρες μετά τον πατέρα του, πρίγκιπα Κάρολο. Αποφάσισε όμως να το κρατήσει κρυφό ώστε να μην προκαλέσει αναστάτωση στον βρετανικό λαό, ανέφερε στο Reuters ανώνυμη πηγή από το παλάτι του Κένσιγκτον.

Ο πρίγκιπας έλαβε θεραπευτική αγωγή από τους γιατρούς του παλατιού και ακολούθησε τις εντολές της κυβέρνησης. Τέθηκε σε κατ’ οίκον καραντίνα στην εξοχική κατοικία Amner Hall στο Νόρφολκ.

