Κοινωνία

Φωτιά στον Σχίνο: Εκκένωση οικισμών στο Αλεποχώρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιπλέον οικισμοί εκκενώνονται λόγω της πυρκαγιάς που έχει εξαπλωθεί προς το Αλεποχώρι.

"Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος και λόγω της δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Σχίνο Λουτρακίου Κορινθίας, καθώς και της ραγδαίας αύξησης της έντασης των ανέμων τις τελευταίες ώρες, όλοι οι πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Αιγειρούσες - Ντουράκος, καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα μέσω του παραλιακού δρόμου με κατεύθυνση Αλεποχώρι - Μέγαρα για προληπτικούς λόγους", αναφέρεται από την Πολιτική Προστασία.

Επίσης, σημειώνεται ότι εστάλη και μήνυμα μέσω του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης 112 για την προληπτική απομάκρυνση των πολιτών στην παραπάνω περιοχή.

Οι φλόγες είχαν φτάσει νωρίτερα στον οικισμό Παρασκευά, ενώ μπήκαν κυριολεκτικά μέσα στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη.

Οι κάτοικοι των περιοχών από Χάνι Δερβένι έως Άνω και Κάτω Πευκανέα έλαβαν μήνυμα από το 112 στα κινητά τους, με το οποίο ειδοποιούνται να μεταβούν για προληπτικούς λόγους προς τα Μέγαρα.

Νωρίτερα το πρωί, με εισήγηση της Πυροσβεστικής απομακρύνθηκαν με δικά τους μέσα και οι κάτοικοι των σπιτιών στα νότια και δυτικά του Αλεποχωρίου, όπου η κατάσταση είχε γίνει δύσκολη, κυρίως λόγω του καπνού. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας εκκενώθηκαν οι οικισμοί Σχίνος, Αγία Σωτήρα, Βαμβακιές, Μαυρολίμνη, Μάζι και Παρασκευά, καθώς και δύο Ιερές Μονές, του Αγίου Ιωάννη και της Αγίας Παρασκευής.

Σύμφωνα με τους επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά έχει προκαλέσει ζημιές σε σπίτια της περιοχής, αλλά δεν έχουν ακόμα επίσημες αναφορές, καθώς τα περισσότερα από αυτά είναι εξοχικά και όχι μόνιμες κατοικίες, οπότε οι ιδιοκτήτες τους δεν ήταν εκεί. Υπάρχουν μόνο αναφορές για ζημιές σε αποθήκες και καλύβια, αλλά ο απολογισμός των ζημιών θα γίνει αφού ελεγχθεί η πυρκαγιά.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για κατεστραμμένα σπίτια στους οικισμούς Μαυρολίμνη και Βαμβακές.

Στην περιοχή κτός από 17 αεροσκάφη, επιχειρούν 182 πυροσβέστες με 62 οχήματα, 7 ομάδες πεζοπόρων με το ειδικό μηχανοκίνητο τη Πυροσβεστικής και εθελοντές πυροσβέστες, ενώ στο έργο της κατάσβεσης βοηθούν υδροφόρα οχήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σημειώνεται ότι το έργο της κατάσβεσης συντονίζει ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης , ενώ από την πρώτη στιγμή είχε μεταβεί στο σημείο με εντολή του και ο υπαρχηγός, αντιστράτηγος Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος.





Επίσης, από αέρος συντονίζουν δύο ελικόπτερα, (ένα της ΕΛ.ΑΣ στο οποίο επιβαίνει και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και ένα της Πυροσβεστικής), ενώ ένα ακόμα Σινούκ του στρατού συμμετέχει στη κατάσβεση.





Ειδήσεις σήμερα:

Πελώνη: επιστρέφουμε στην κανονικότητα και δεν θα αφήσουμε κανέναν πίσω

Κοινωνικός Τουρισμός: ξεκινά το πρόγραμμα - οι προϋποθέσεις

“Το Πρωινό” - Τζίκας: οι Αντετοκούνμπο δεν είχαν ούτε μαξιλάρι να κοιμηθούν (βίντεο)