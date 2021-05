Πολιτική

Αμερικανικά F-15 στη Λάρισα για μεγάλη αεροπορική άσκηση (βίντεο)

Δώδεκα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη σε κοινές ασκήσεις με Έλληνες πιλότους σε όλο το Αιγαίο.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η πίστα της 110 Πτέρυγας Μάχης, στην Λάρισα "παίρνει φωτιά".

Τα επιβλητικά F-15 κάνουν εκκίνηση κινητήρων. Οι τεχνικοί ελέγχουν τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Τα θηριώδη F-15 έχουν έρθει από την Μεγάλη Βρετανία, που εδρεύουν, μαζί με πλειάδα τεχνικών που φροντίζουν να λειτουργούν όλα "ρολόι".

Έλληνες και Αμερικανοί πιλότοι παίρνουν μέρος στις ασκήσεις "early bird" και "astral night 21".

Η παρουσία των αμερικανικών μαχητικών προστίθενται σε σειρά κοινών ασκήσεων των τελευταίων μηνών των Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδας και Ηνωμενων Πολιτειών.

