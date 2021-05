Life

“Η Φάρμα”: το… “μενού” για Παρασκευή και Σάββατο (βίντεο)

Πάρτε μια γεύση από όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια του ριάλιτι περιπέτειας του ΑΝΤ1.

Την 11η εβδομάδα στη «Φάρμα», οι παίκτες-αγρότες είχαν έντονες, αλλά και χαλαρές στιγμές, συμμαχίες, αλλά και κόντρες.

Ο Σάκης Τανιμανίδης, πάντα παρών και έτοιμος για δράση, λειτούργησε γι’ άλλη μια φορά ως καταλύτης, έδωσε το σύνθημα για τις δύσκολες δοκιμασίες και διαχειρίστηκε με τον δικό του μοναδικό τρόπο τις μεγάλες και μικρές ανατροπές .

Τι θα δούμε την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Μαΐου:

Τι συμβουλεύει ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΑΚΡΗ (ΝΤΟΥΠΗ) για τη συμπεριφορά του απέναντι στην ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΤΣΟΓΡΕΣΑΚΗ;

Ποια είναι τα μηνύματα που στέλνει η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ στους ΑΓΡΟΤΕΣ και γιατί το μήνυμα στον ΝΤΟΥΠΗ είναι όλο… «μέλι - μέλι και από τηγανίτα τίποτα»;

Ποιον άφησε για 1ο ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΑΡΧΗΓΟ η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ;

Μεταξύ ποιων δύο θα κριθεί η 2η ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ;

Ποιος Θα κερδίσει στον ΑΓΩΝΑ ΑΡΧΗΓΙΑΣ;

Ποιος είναι ο πιο ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ την 11η εβδομάδα; Ο Σάκης ανακοινώνει ότι είναι η τελευταία φορά που κάποιος από τους ΑΓΡΟΤΕΣ κερδίζει ΑΣΥΛΙΑ μέσω της ΔΗΜΟΦΙΛΙΑΣ.

Τι έχει συμβεί ανάμεσα στην ΚΑΤΙΑ ΔΕΔΕ και τον ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΤΡΑ;

Πώς θα αντιδράσουν οι ΑΓΡΟΤΕΣ στην ανακοίνωση της νέας ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ; Θα πρέπει να φτιάξουν ένα θερμόλουτρο και ξαπλώστρες και το ΕΠΑΘΛΟ, αν τα καταφέρουν, θα είναι παγωτό.

Ποιους θα επιλέξει ο ΑΡΧΗΓΟΣ για ΥΠΗΡΕΤΕΣ; Γιατί οι δύο ΥΠΗΡΕΤΕΣ δυσαρεστούνται με την επιλογή τους από τον ΑΡΧΗΓΟ;

Ποια είναι η γνώμη του ΚΩΣΤΑ ΓΚΡΕΚΑ για τη ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ και τι έχει ακούσει από κάποιους ΑΓΡΟΤΕΣ για την ΑΡΧΗΓΙΑ της; Πόσο θα ενοχληθεί η ΜΑΡΙΑ;

Πόσο θα στοιχίσει στην έκβαση της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ το λουμπάγκο του ΜΙΧΑΛΗ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ; Ο ΝΤΟΥΠΗΣ είναι ιδιαίτερα αγχωμένος και πιστεύει ότι δεν θα τα καταφέρουν.

Ο ΝΤΟΥΠΗΣ είναι ιδιαίτερα αγχωμένος και πιστεύει ότι δεν θα τα καταφέρουν. Ποιες είναι οι… 3 κουτσομπόλες της ΦΑΡΜΑΣ;

Θα μείνει ευχαριστημένος ο ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ από το αποτέλεσμα της ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ;

Ποιον θα επιλέξει ο ΑΡΧΗΓΟΣ για 1ο ΜΟΝΟΜΑΧΟ; Πώς υποδέχεται ο 1ος ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ την απόφαση αυτή;

Ποιος θα κερδίσει την ΑΣΥΛΙΑ και ποιον θα επιλέξει ο 1ος ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ για αντίπαλό του;

Ποιος θα αποχωρήσει από τη ΦΑΡΜΑ;

«Η Φάρμα», με τον Σάκη Τανιμανίδη, κάθε Παρασκευή & Σάββατο στις 21:00, στον ΑΝΤ1

