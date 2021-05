Life

Έρευνα: Ο στιγμιαίος καφές κάνει καλό στην καρδιά μας

Τα 3 αποτελέσματα της έρευνας -Πως ο καφές βελτιώνει τη λειτουργικότητα των αγγείων.

Ο στιγμιαίος καφές αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα ροφήματα. Είτε ζεστός είτε frappe, είναι συνυφασμένος με την καθημερινότητα πολλών ανθρώπων. Πέρα όμως από τη συναισθηματική σου σχέση με τον στιγμιαίο καφέ φαίνεται ότι συνδέεται και με την καλή υγεία.

Φυσικά έχεις ακούσει μέχρι τώρα ότι είναι πλούσιος σε χλωρογενικά οξέα, που ανήκουν στην «οικογένεια» των πολυφαινολών και ασκούν ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, προστατεύοντας τον οργανισμό από την επιβλαβή δράση των ελευθέρων ριζών. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης νοσημάτων που συνδέονται με το οξειδωτικό στρες, όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις και ο σακχαρώδης διαβήτης. Επίσης ίσως έχεις ακούσει ότι τα αντιοξειδωτικά του καφέ πιθανόν να συνδέονται με την πρόληψη εκφυλιστικών νοσημάτων του νευρικού συστήματος, όπως η νόσος Parkinson και Alzheimer σύμφωνα με κάποιες μελέτες.

Ωστόσο, παρά την ύπαρξη αρκετών βιβλιογραφικών αναφορών σχετικά με την επίδραση της κατανάλωσης καφέ στην υγεία, παραμένει άγνωστο ποια είναι η πραγματική επίδρασή του στην αγγειακή δομή και λειτουργία. Κυρίως γιατί δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου δεδομένα αναφορικά με τις διαφορετικές επιδράσεις που μπορεί να έχει στην πίεση, στη δομή και στη λειτουργία των αγγείων ευρέως διαδεδομένοι στη χώρα μας τύποι καφέ, όπως ο στιγμιαίος καφές.

Προς την κατεύθυνση αυτή, πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια μια πολύ σημαντική μελέτη στην Ελλάδα σε σχέση με την επίδραση του στιγμιαίου καφέ στην υγεία μας, και πιο συγκεκριμένα για το καρδιαγγειακό σύστημα.

Ενδιαφέρον μάλιστα παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της μελέτης που ανακοινώθηκαν στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρυνσης και δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό έντυπο Journal of Atherosclerosis Prevention and Treatment.

