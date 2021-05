Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ΄ όλα”: κορονοϊός και ανοσία, κολπίτιδες και ο “αντίχειρας της μαμάς”

Η Φωτεινή Γεωργίου με την βοήθεια ειδικών μας εξηγεί όσα πρέπει να ξέρουμε για την σωματική και πνευματική υγεία μας.

Το Σάββατο 22 Μαΐου, στις 10:30, ανακαλύπτουμε πόση ανοσία μας εξασφαλίζουν τα εμβόλια κατά της covid-19 και πώς μπορούμε να την ελέγξουμε. Επίσης, μαθαίνουμε για την έξαρση που υπάρχει αυτή την εποχή σε κολπίτιδες και πώς μπορεί να βοηθήσει η οστεοπαθητική το ευερέθιστο έντερο.

Την Κυριακή 23 Μαΐου, στις 10:30, ενημερωνόμαστε για τον «αντίχειρα της μαμάς», την τενοντίτιδα που παρουσιάζουν συχνά οι γυναίκες. Τι λένε οι νέες μελέτες για την επίδραση της διατροφής στο σπέρμα; Πρέπει, τελικά, να αφήνουμε τον σκύλο και τη γάτα μας να ανεβαίνουν στο κρεβάτι;

