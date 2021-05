Κοινωνία

Φωτιά στα Γεράνεια Όρη - Αντιδήμαρχος Μεγάρων στον ΑΝΤ1: δίναμε μάχη όλη τη νύχτα με τις φλόγες (βίντεο)

Ποιες περιοχές κινδυνεύουν, ακόμα, απο την φωτιά στα Γεράνεια Όρη, σύμφωνα τον Κώστα Φυλακτό.

"Η φωτιά έχει ελεγθεί σε μεγάλη κλίματα. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στα Παπαγιαννέικα και στην Πευκενέα", τόνισε ο Αντιδήμαρχος Μεγάρων, Κώστας Φυλακτός, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο κ. Φυλακτός υπογράμμισε τις άοκνες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων και την ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, παρά το εξαιρετικά δύσβατο της περιοχής αλλά και τους ανέμους που ξεπερνούσαν τα 8 μποφόρ στα Γεράνεια Όρη.

Ο Αντιδήμαρχος Μεγάρων εκτίμησε ότι έχουν καεί περί τα 30 σπίτια, διευκρινίζοντας ότι πλήρης εικόνα θα υπάρχει την προσεχή Δευτέρα.

