Ρόδος - Χαρδαλιάς: “Αυτοψία” στο νέο εμβολιαστικό κέντρο

Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, μεταβαίνει το Σάββατο στο νησί.

Έτοιμο είναι το νέο mega εμβολιαστικό κέντρο της Πολιτικής Προστασίας στη Ρόδο, όπου θα μεταβεί το Σάββατο ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους, καθώς και κλιμάκιο στελεχών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Ο Υφυπουργός θα πραγματοποιήσει “αυτοψία” μαζί με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο, για την οριστική χωροθέτηση του νέου εμβολιαστικού κέντρου, δυναμικής 24 εμβολιαστικών γραμμών, το οποίο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του στις 24 Μαΐου.

Το νέο εμβολιαστικό κέντρο θα στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του κλειστού γυμναστηρίου Καλλιθέας στο Φαληράκι Ρόδου.

