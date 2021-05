Οικονομία

Σούπερ μάρκετ και καταστήματα ανοιχτά την Κυριακή - Το ωράριο λειτουργίας

Ανοιχτά την Κυριακή σούπερ μάρκετ και καταστήματα. Πώς θα λειτουργήσουν.

Τη δυνατότητα να λειτουργήσουν έχουν τα καταστήματα την Κυριακή 23 Μαΐου σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσια υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού, που ισχύσουν από τις 14 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 24 Μαΐου και ώρα 6:00.

Η απόφαση αφορά στα καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία , ζαχαροπλαστεία) φαρμακεία, βενζινάδικα καθαριστήρια, pet shop, και καταστήματα καπνικών και ατμιστικών προϊόντων και το ωράριο είναι διευρυμένο από τις 7 μέχρι τις 22:30 με την εξαίρεση την παράδοση delivery που ισχύει μέχρι τη 1 τη νύχτα και τα φαρμακεία και τα πρατήρια που λειτουργούν με βάση τος ειδικές κατά περίπτωση διατάξεις.

Για τα καταστήματα, συμπεριλαμβανομένων των πολυκαταστημάτων (mall), των εκπτωτικών χωριών, των καταστημάτων εντός καταστήματος, τις υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και τα κομμωτήρια, επίσης επιτρέπεται η λειτουργία τους την προσεχή Κυριακή. Το ωράριο είναι διευρυμένο από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ.

