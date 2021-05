Αθλητικά

Πόλο: Ο Ολυμπιακός Κυπελλούχος Ελλάδας

Για 22η φορά στην ιστορία του ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας.





Κυπελλούχος Ελλάδας στην ανδρική υδατοσφαίριση αναδείχθηκε για 22η φορά στην ιστορία του ο Ολυμπιακός. Όπως αναμενόταν, οι «ερυθρόλευκοι» δεν αντιμετώπισαν προβλήματα απέναντι στην πρωτοεμφανιζόμενη ΑΕΚ, στον τελικό του final-8 που φιλοξενήθηκε στο κολυμβητήριο του Λαιμού, έφτασαν εύκολα στη νίκη με 20-4 και «σφράγισαν» με το τέταρτο συνεχόμενο νταμπλ μία δύσκολη χρονιά, όπου τα εγχώρια «σκήπτρα» τους αμφισβητήθηκαν όσο ποτέ την τελευταία οκταετία. Η σεζόν για την ομάδα του Θοδωρή Βλάχου θα ολοκληρθωεί στο Βελιγράδι (3-5 Ιουνίου), με το final-8 του Champions League.

Σε ένα final-8 γεμάτο από αμφίρροπες αναμετρήσεις τις δύο πρώτες ημέρες, ο τελικός δεν έκρυβε συγκινήσεις, κάτι που σε μεγάλο βαθμό ήταν γνωστό από την ημέρα που έγινε η κλήρωση. Ο Ολυμπιακός δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης της ανωτερότητάς του, προηγήθηκε 9-0 (!) στο πρώτο οκτάλεπτο και στο τέλος έφτασε σε ρεκόρ διαφοράς για τελικό κυπέλλου. Η Ένωση, που μετείχε φέτος για πρώτη φορά στην τελική φάση του θεσμού (ήταν άλλωστε και η παρθενική της σεζόν στην Α1), έμεινε σίγουρα ικανοποιημένη από τις νίκες του προηγούμενου διημέρου, επί Πανιωνίου και Περιστερίου, και την εξασφάλιση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου, αλλά δεν μπόρεσε να φανεί ούτε κατ΄ελάχιστον ανταγωνιστική απέναντι στους Πειραιώτες.

Παρόντες στο κολυμβητήριο του Λαιμού ήταν ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, και ο πρόεδρος της ΚΟΕ, Κυριάκος Γιαννόπουλος, ο οποίος στο ημίχρονο βράβευσε τον Χρήστο Αφρουδάκη, που αποχώρησε από την ενεργό δράση, καθώς και την πρόεδρο του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης, Στέλλα Λαζάρου, για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων του συλλόγου.

Τα οκτάλεπτα: 7-0, 2-1, 4-2, 7-1

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γραμματικός, Ντάουμπε, Σκουμπάκης 5, Γενηδουνιάς 7, Αργυρόπουλος 4, Πρέκας, Δερβίσης, Κάκαρης, Μουρίκης, Καπότσης 1, Χρυσοσπάθης 2, Ίρβινγκ 1, Γαλανόπουλος, Μαθιόπουλος, Σύρμας.

ΑΕΚ (Κωνσταντίνος Δάνδολος): Φλέγκας, Καζάζης, Σταμέλος, Κουτσιαλής 1, Βούκσεβιτς 1, Κουλιεράκης, Κουρλιάφτης 2, Γιαννουρής, Παυλιδάκης, Στελλάτος, Βέκκος, Μαυρωτάς, Κατσινούλας, Ζώρζος, Παπάκος.

