Μητσοτάκης για Λευκορωσία: Απαράδεκτη επιθετική ενέργεια η αναγκαστική προσγείωση

Ξεκάθαρες και αυστηρές συνέπειες για τη Λευκορωσία ζητά από την ΕΕ ο Πρωθυπουργός, μετά την αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της Ryanair.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, στη Σύνοδο Κορυφής, «πρέπει να συμφωνήσουν ώστε να υπάρξουν ξεκάθαρες και αυστηρές συνέπειες που δεν θα αφήσουν περιθώρια στη Λευκορωσία να αμφισβητήσει την ενότητα και την αποφασιστικότητά μας», τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του στους Financial Times, αναφερόμενος στη σύλληψη του δημοσιογράφου Ρόμαν Προτάσεβιτς στο Μινσκ, μετά από αναγκαστική προσγείωση της πτήσης της Ryanair στην οποία επέβαινε και η οποία είχε αναχωρήσει από την Αθήνα.

Μιλώντας στη στήλη “Europe Express”, ενόψει της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι το προηγούμενο η ΕΕ να μην παρουσιάζει ενιαίο μέτωπο σε εξωτερικά ζητήματα δεν πρέπει να επαναληφθεί στην περίπτωση της «απαράδεκτης επιθετικής ενέργειας» από την Λευκορωσία.

«Η αναγκαστική προσγείωση ενός επιβατικού αεροσκάφους με στόχο την παράνομη κράτηση ενός πολιτικού αντιπάλου και δημοσιογράφου είναι απολύτως καταδικαστέα και συνιστά απαράδεκτη επιθετική ενέργεια που δεν μπορεί να γίνει ανεκτή», αναφέρει ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να υπάρξουν συνέπειες, καθώς «ως μια Ένωση αρχών δεν μπορούμε να δεχτούμε οτιδήποτε άλλο». «Αρκετά», τονίζει.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ως ενδεικτικό παράδειγμα για τη μη επίτευξη ενιαίας στάσης από την ΕΕ την πρόσφατη κρίση στο Ισραήλ και στη Λωρίδα της Γάζας. «Η αδυναμία μας να υιοθετήσουμε κοινή θέση όσον αφορά τα όσα συνέβησαν πρόσφατα στο Ισραήλ και στη Γάζα -όπου ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταφέραμε να παρουσιάσουμε μία ενιαία γραμμή - δεν πρέπει να επαναληφθεί», υπογράμμισε.

