Life

“Η Φάρμα”: Η Έλενα Τσικιτίκου στο “Πρωινό” για τον Ιατρόπουλο και την Φένια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί είπε ότι την έθιξαν όσα είπε ο ηθοποιός για εκείνη και την αδελφή της. Τι λέει για τον “χωρισμό” από την δίδυμη αδελφή της και τον αγώνα μεταξύ τους.

«Στο παρελθόν έχουμε βρεθεί παράλληλα αντιμέτωπες ως υποψήφιες προς αποχώρηση στο “So you think you can dance”. Τότε είχα κερδίσει εγώ», είπε η Έλενα Τσικιτίκου, μιλώντας στο «Πρωινό» για την αποχώρηση της από την «Φάρμα» του ΑΝΤ1 και τον χωρισμό της από την αδελφή της, με την οποία ανταγωνίστηκε για το ποια θα παραμείνει στην φάρμα.

«Μέσα μου ήθελα αυτήν την φορά να κάνει η Φένια μια μεγαλύτερη πορεία. Δεν προκαθόρισα τίποτα. Αγωνίστηκα με όλο μου το πάθος. Πάντα έχουμε μέσα μας το μαχητικό πνεύμα, διότι έχουμε ασχοληθεί επαγγελματικά με τον χορό και έχουμε μέσα μας τον ανταγωνισμό», είπε η Έλενα Τσικιτίκου.

Σχολιάζοντας όσα είπε για εκείνη και την αδελφή της ο Μιχάλης Ιατρόπουλος, είπε «δεν θυμώνω, αλλά στεναχωρήθηκα που είπε ο Μιχάλης Ιατρόπουλος ότι είναι άδικο να είναι δύο αδέλφια σε ένα ριάλιτι. Ενοχλήθηκα από το ότι έθιξε την ικανότητα μου να διαχειριστώ ανθρώπους. Αν είναι να μιλήσουμε για αδικίες, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αδικία να έχει βγει κάποιος από το παιχνίδι και να επιστρέφει ή να αγωνίζεται ένας 40χρονος με έναν 20χρονο»

Ειδήσεις σήμερα:

“Special Report” για τα ολυμπιακά “όνειρα” (εικόνες)

Εμβόλιο Johnson & Johnson - Θήβα: θρόμβωση σε 48χρονη μετά τον εμβολιασμό της

Πτήση Ryanair – Επιβάτης στον ΑΝΤ1: είπαν στον πιλότο “αν δεν κατεβάσεις το αεροπλάνο, το ρίχνουμε”