“Η Φάρμα”: Οι δίδυμες Τσικιτίκου χωρίστηκαν - Ποια αποχώρησε (βίντεο)

Ανατρεπτικό και γεμάτο εκπλήξεις είχε το επεισόδιο της "Φάρμας" το βράδυ του Σαββάτου.

Η αρχηγός Κυριακή Κατσογρεσάκη επέλεξε για υπηρέτες της τον Βασίλη Θεοδωρόπουλο και την Φένια Τσικιτίκου.

Στη συνέχεια, η Κυριακή είχε την δυνατότητα να θέσει και τον πρώτο μονομάχο και διάλεξε την Φένια.

Έπειτα όλες οι γυναίκες αγωνίστηκαν για την παραμονή τους στη «Φάρμα», με νικήτρια της ατομικής ασυλίας την Κάτια Δέδε.

Έτσι λοιπόν, οι δίδυμες αδερφές Τσικιτίκου κλήθηκαν να παλέψουν για την συμμετοχή τους στην «Φάρμα».

Οι δύο παίκτριες έπρεπε να περάσουν από πέντε αγωνίσματα για να διεκδικήσουν τη θέση τους στο ριάλιτι επιβίωσης.

Τελικά αυτή που τα πήγε καλύτερα ήταν η Φένια, η οποία εξασφάλισε με αυτόν τον τρόπο την παραμονή της στο παιχνίδι.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αποχωρήσει η Έλενα Τσικιτίκου κι έτσι αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες της και εγκατέλειψε οριστικά την «Φάρμα».

