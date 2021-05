Κοινωνία

Μετεγγραφές φοιτητών: Άνοιξε για λίγο η πλατφόρμα

Το transfer.it.minedu.gov.gr είναι ανοιχτό. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για τις κατ’εξαίρεση μετεγγραφές.

Από σήμερα, Δευτέρα 24 Μαΐου, έως και την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 στις 15:00 θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για χορήγηση κατ' εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης, για ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους φοιτητές αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή https:// transfer.it.minedu.gov.gr (κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφές) ή μέσω του αντίστοιχου υπερσυνδέσμου στην κεντρική ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς των ιδρυμάτων (username) και (password).

