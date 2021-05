Πολιτισμός

Νόρα Κατσέλη: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από έναν και πλέον μήνα η Νόρα Κατσέλη πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Το ιατρικό ανακοινωθέν.

Εξιτήριο πήρε η Νόρα Κατσέλη από το νοσοκομείο, όπου είχε μπει στις 20 Απριλίου, με αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Το ιατρικό ανακοινωθέν:

Η κυρία Νόρα Κατσέλη λαμβάνει εξιτήριο σήμερα 24/05/21 ολοκληρώνοντας τον κύκλο νοσηλείας της, μετά από το αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη στις 20/04/21. Εξέρχεται της Μονάδας Εγκεφαλικών της Ευρωκλινικής Αθηνών σε άριστη κατάσταση προς συνέχιση του προγράμματος αποκατάστασης.

Οι θεράποντες ιατροί:

Ζησιμοπούλου Βάσω, Νευρολόγος, Υπεύθυνη Μονάδας Εγκεφαλικών, Ευρωκλινική Αθηνών

Σουγιουλτζόγλου Μιλτιάδης, Διευθυντής Νευροχειρουργός, Ευρωκλινική Αθηνών

Παναγόπουλος Ζώης, Διευθυντής ΜΕΘ, Ευρωκλινική Αθηνών

Ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Ευρωκλινικής Αθηνών:

Κωνσταντίνου Ανδρέας, Διευθυντής Παθολόγος

Ειδήσεις σήμερα:

Παναθηναϊκός: Με Γιοβάνοβιτς η νέα εποχή

Λευκορωσία - Ρομάν Προτάσεβιτς: Ποιος είναι ο δημοσιογράφος που συνέλαβε ο Λουκασένκο

Eurovision - Stefania στον ΑΝΤ1: θέλω να κάνω καριέρα στην Ελλάδα (αποκλειστικές δηλώσεις)