Πολιτισμός

Η Αγία Σοφία στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη - Γαβρίλοφ

Οι δράσεις της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας για την ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης γύρω από τη μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Γραμματέα της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (ΔΣΟ) Μάξιμο Χαρακόπουλο και τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, μέλος της Ρωσικής Δούμα, Σεργκέι Γαβρίλοφ. Στη συνάντηση συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, θέματα προστασίας της θρησκευτικής ελευθερίας, καθώς και ζητήματα διαθρησκειακού και διαπολιτισμικού διαλόγου.

Στον απόηχο της τουρκικής απόφασης για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, η ηγεσία της ΔΣΟ παρουσίασε τις δράσεις που ανέλαβε για την ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης, οι οποίες περιλαμβάνουν: α) την έκδοση αφιερωματικού τόμου σε εμβληματικούς ναούς της Αγίας Σοφίας, β) τη διενέργεια διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα τους ναούς της Αγίας Σοφίας σε όλο τον κόσμο, και γ) την αίτηση αναγνώρισης από το Συμβούλιο της Ευρώπης πολιτιστικής διαδρομής με θέμα «Η ευρωπαϊκή διαδρομή των μνημείων της Σοφίας του Θεού».

Μνημονεύτηκε επίσης το γεγονός ότι η ΔΣΟ ιδρύθηκε το 1993 με πρωτοβουλία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και σημειώθηκε ότι η επόμενη Γενική της Συνέλευση θα γίνει στην Κρήτη στις 22-24 Ιουλίου, γεγονός που αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά και θετικό μήνυμα στο πλαίσιο και της ενίσχυσης του θρησκευτικού τουρισμού. Στη συνάντηση συμμετείχε ο Σύμβουλος Πρεσβείας στο Διπλωματικό Γραφείου του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δελαβέκουρας.