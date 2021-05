Πολιτική

Καλογρίτσας: Νέες “βολές” κατά Παππά και ΣΥΡΙΖΑ

Ο Χρήστος Καλογρίτσας παρουσίασε και νέο sms που αντάλλαξε με τον πρώην υπουργό.

Της Όλγας Παναγιωτίδου

Δίχως τέλος είναι οι αποκαλύψεις του Χρήστου Καλογρίτσα για τον Νίκο Παππά και το ρόλο που διαδραμάτισε στη δημιουργία του λεγόμενου “Syriza channel”. Ο αριστερός εργολάβος παρουσίασε και νέο sms που αντάλλαξε με τον πρώην υπουργό:

Χρ. Καλογρίτσας: Μάλλον … τζίφος

Ν. Παππάς: Δηλαδή;

Χρ. Καλογρίτσας: Χωρίς εγγυητική πως θα πάμε; Πάρε τον Samer να πιέσουν το Λονδίνο να το στείλουν κατά προτεραιότητα γιατί είναι για ελληνική κυβέρνηση.

Ο μάρτυρας, σύμφωνα με πηγές της επιτροπής, ανέφερε πως ο Νίκος Παππάς τον ενθάρρυνε να χρηματοδοτήσει την έκδοση της εφημερίδας Documento. “Μου λέει ο Νίκος «πρέπει να βγει αμέσως εφημερίδα. Τώρα, τώρα, τώρα». Μετά μου λέει πως πρέπει να βγει με τον Βαξεβάνη. Δεν τον ήξερα. Τον είχα δει σε μια βάπτιση. Μου είπαν πως «αφού δεν υπάρχει το όνομα σου στην τηλεόραση να μπεις». Μπήκα τελικά. Για το Documento δάνεισα χρήματα. Το λογιστήριο έχει αποδείξεις για 2,9 εκατ ευρώ…” δηλώνει ο Καλογρίτσας.

Σε ερώτηση για το εάν ζήτησε ο κύριος Παππάς να φύγει από το Documento απάντησε: “Ναι. Μου ζήτησε η ομάδα να φύγω. Θα διαβάσω κι άλλο sms με Παππά. Με ρωτάει στις 19 Γενάρη 2017. «Τι έγινε με εφημερίδα»; «Νίκο μου όλα καλά». Παππάς: «περί κλεισίματος ακούω. ΠΡΟΣΕΞΕ»! «Νοικοκύρεμα. Όχι κλείσιμο» απαντώ. «Με το ΠΡΟΣΕΞΕ τι εννοείς»;

Πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο κύριος Παππάς ή ο κύριος Βαξεβάνης, ερωτήθηκε ο Χρ. Καλογρίτσας και απάντησε: “Μόνο από τον Παππά έπαιρνα εντολές. Σιγά μην έπαιρνα από τον Βαξεβάνη. Ο Παππάς ήταν από πίσω. Υπάρχουν χαρτιά για αυτά. Από την πρώτη ημέρα που με φωνάξανε έως και που με διώξανε υπάρχουν έγγραφα”.

Η εφημερίδα σύμφωνα με όσα κατέθεσε, θα αναλάμβανε τις επιθέσεις κατά πολιτικών αντιπάλων και των συζύγων τους. “Όταν είχα την «Πρώτη» έκανα αντιπολίτευση στον Παπανδρέου. Μου φέρνανε πολιτικοί και δημοσιογράφοι υλικό να γράψω κατά της Μιμής. Δεν έγραψα ποτέ. Για τον Παπανδρέου έγραφα. Όχι κουτσομπολιά για τη γυναίκα του όμως. Σε αυτή την ίδια κατεύθυνση είδα ότι μπαίνανε οι γυναίκες όπως του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή του Στουρνάρα. Διαφώνησα τότε. Δεν ήθελα το όνομα του γιου μου σε αυτά. Ήλθε τότε ένα σημαίνων πρόσωπο από Μαξίμου. Με πίεσε. Αρνήθηκα κι έφυγα” τονίζει ο κ. Κλαογρίτσας.

Ο κ. Καλογρίτσας αναφέρθηκε σε συναντήσεις του με τον Αρτέμη Αρτεμίου και επιχειρηματίες υποψήφιους στο διαγωνισμό, στις οποίες ο Νίκος Παππάς κρατούσε τη μπαγκέτα των συζητήσεων. Σε ερώτηση του Θ. Πλεύρη εάν ο κύριος Αρτεμίου έλεγε πως θα έβαζε ο ίδιος λεφτά ή για λογαριασμό τρίτων απάντησε: “Ήταν ο Αρτεμίου ο ίδιος ο κύριος Παππάς. Είχε τον τρόπο λόγω των επαφών του να φέρει λεφτά. Ο Αρτεμίου έλεγε πως 99% είχαν τα χρήματα και ο Παππάς έλεγε 100%”.

Σύμφωνα με πηγές της επιτροπής ο ίδιος δήλωσε θύμα εκβιασμού: “Την τελευταία Κυριακή με φώναξαν σε ένα σπίτι με τέσσερα πέντε άτομα. Συζητούσαν για το θέμα του αν θα καταστρεφόμουν ή όχι, χωρίς εμένα.. Ήταν ο Νίκος Παππάς και κάποιοι άλλοι. Το βράδυ υπογράφηκε η επιστολή αποχώρησης μου από το εγχείρημα. Την συνέταξε ο Παππάς και η ομάδα του. Όχι εγώ…«ή έτσι ή φεύγεις από εδώ». Με εκβίασαν. Και τελικά είπα «οκ έτσι». Μετά από αυτό με διώξανε. Μου δώσανε το φιλί του Ιούδα και με διώξανε”.

Ο Σταύρος Κελέτσης, πρόεδρος της Προανακρικής Επιτροπής, εναντίον του οποίου κατέθεσε μήνυση ο Νίκος Παππάς, αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά: “Έχει δικαίωμα ο καθένας να αμυνθεί και να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Αυτό δεν το απεμπολώ. Θα το χρησιμοποιήσω αν και όταν χρειαστεί”.

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ ο μάρτυρας δεν θυμόταν τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον της CCC ενώ φέρεται να κατέθεσε ότι δεν χρωστά στη λιβανέζικη εταιρία 3 εκατ. ευρώ. “Δεν χρωστάω σε κανέναν δεν γυρνάω πίσω λεφτά… Τα 3 εκατ. πήγαν στην εταιρία μου” είπε ο κ. Καλογρίτσας.

“Η σημερινή κατάθεση Καλογρίτσα στην Προανακριτική χάρισε για μια ακόμα φορά άφθονο γέλιο και νέες αντιφάσεις” αναφέρουν κοινοβουλευτικές πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

