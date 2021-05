Κόσμος

Λευκορωσία: Ο Έλληνας που κατέβηκε στο Μινσκ (βίντεο)

Ο άνδρας που παρουσίασαν τα Μέσα της Λευκορωσίας ως τον Έλληνα που κατέβηκε στο Μινσκ μαζί με τον Προτάσεβιτς. Oι δηλώσεις του στην κάμερα.

Ζήσης Ιάσων ονομάζεται, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της Λευκορωσίας ο Έλληνας που κατέβηκε στο Μινσκ μαζί με τον Ρόμαν Προτάσεβιτς, τη σύντροφό του και δύο ακόμα άτομα, προτού συνεχιστεί η πτήση για το Βίλνιους της Λιθουανίας.

Η τηλεόραση της Λευκορωσίας παρουσίασε και τους τρεις επιβάτες που κατέβηκαν και αναφέρθηκε για τον Έλληνα ότι, ταξίδευε στο Βίλνιους και στη συνέχεια θα πήγαινε στο Μινσκ, για να δει τη σύζυγό του (η γυναίκα δίπλα του) όπως ο ίδιος φαίνεται να δηλώνει στο κρατικό κανάλι 1 της τηλεόρασης της Λευκορωσίας. Ως εκ τούτου, αποβιβάστηκε επειδή βρέθηκε εκεί.

Οι άλλοι δύο επιβάτες που κατέβηκαν είναι, σύμφωνα με την τηλεόραση της Λευκορωσίας, μία γυναίκα που κατά την κρατική τηλεόραση ονομάζεται Αλεξάντρα Σταμπρέντοβα που ζήτησε επίσης να μείνει στο Μινσκ, καθώς και ένας πιλότος, ο Σεργκέι Κουλακόφ, που φαίνεται ότι έκανε την ίδια επιλογή με τον Έλληνα επιβάτη για παρεμφερείς λόγους, καθώς ο τελικός του προορισμός ήταν το Vitebsk στη Λευκορωσία.

Ο ρόλος του Έλληνα που κατέβηκε στο Μινσκ βρίσκεται στη δημοσιότητα μετά τη δημοσιοποίηση της πληροφορίας από το Bloomberg, ενώ την ίδια ώρα οι Ελληνικές Υπηρεσίες εξετάζουν την πληροφορία, διασταυρώνοντας τα στοιχεία των επιβατών της συγκεκριμένης πτήσης, ενώ ερευνάται παράλληλα το άτομο που περιέγραψε ο ίδιος ο Προτάσεβιτς ότι τον παρακολουθούσε και τον φωτογράφιζε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» πριν την αναχώρησή του από την Αθήνα. Όπως περιγράφει σε κείμενό του ο δημοσιογράφος, επρόκειτο για άνδρα «ρωσόφωνο μεσήλικα».

