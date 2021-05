Πολιτική

Μητσοτάκης για Λευκορωσία: η Ευρώπη όταν θέλει μπορεί να κινηθεί πολύ γρήγορα

Τι είπε για τον κορονοϊό, τις μεταλλάξεις και την... τρίτη δόση εμβολίου. "Υπάρχει η αισιοδοξία ότι επιστρέφουμε πια σε μια οικονομική κανονικότητα" τόνισε.

Στο ζήτημα της Λευκορωσίας αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός στις δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής.

“Παίξαμε (η Ελλάδα) σημαντικό ρόλο για να κάνουμε το κείμενο συμπερασμάτων πιο σκληρό. Να ζητήσουμε επιβολή κυρώσεων, όχι μόνο σε πρόσωπα αλλά και σε επιχειρήσεις της Λευκορωσίας που έχουν ένα σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα στη χώρα και να ζητήσουμε από το Συμβούλιο να εξετάσει την επιβολή επιπλέον τομεακών οικονομικών κυρώσεων. Ταυτόχρονα εισηγηθήκαμε να αποκλειστεί ο εναέριος χώρος της Λευκορωσίας.

Η πράξη αυτή συνιστά μια απόπειρα κρατικής αεροπειρατείας. Δεν μπορεί να γίνει ανεκτή εντός της ΕΕ και το καθεστώς Λουκασένκο έλαβε το μήνυμα ότι η Ευρώπη όταν θέλει μπορεί να κινηθεί πολύ γρήγορα. Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη της κατάστασης στη Λευκορωσία για να ενισχύσουμε κι άλλο την πίεση στο καθεστώς αν αυτό κριθεί απαραίτητο” τόνισε ο πρωθυπουργός.

Σε ερώτηση για για τυχόν πράκτορες στην πτήση της Rynair ο πρωθυπουργός απάντησε: "Δεν υπάρχει καμία απολύτως ένδειξη ότι οποιοσδήποτε εντός του αεροσκάφους συμμετείχε στην εκτροπή του στο Μινσκ. Υπήρξε μια ανακοίνωση από τον πιλότο. Ενημερώθηκε από Λευκορώσους και άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε στο Μινσκ". Για αυτούς που έμειναν στο Μινσκ είπε: "Εκτιμώ ότι ήταν πολίτες, Λευκορώσοι που ούτως ή άλλως ήθελαν να καταλήξουν στο Μινσκ και βρέθηκαν εκεί".

Για το ζήτημα της πανδημίας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Ταυτόχρονα ζήτησε εγρήγορση, καθώς όπως είπε, υπάρχει ανησυχία για τις μεταλλάξεις, ακόμα και για αυτές που μπορεί να προκύψουν.

Εξέφρασε όμως και την ικανοποίησή του για το πιστοποιητικό Covid που έγινε αποδεκτό με πολύ μεγάλη ταχύτητα για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. “Εξέφρασα την προσδοκία ότι αυτό θα τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό με νέους κανόνες πια, που θα διευκολύνει την μετακίνηση των ευρωπαίων πολιτών εντός της ΕΕ. Υπάρχει η αισιοδοξία ότι επιστρέφουμε πια σε μια οικονομική κανονικότητα. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη των ευρωπαίων πολιτών να ταξιδέψουν και ενδεχομένως να δαπανήσουν σε ταξίδια ένα μέρος των αποταμιεύσεων που συσσώρευσαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας” σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

“Αποφασίστηκε να δωρίσουμε πάνω από 100 εκατ. δόσεις σε τρίτες χώρες. Είμαστε πρωταγωνιστές στην παγκόσμια προσπάθεια που γίνεται να νικήσουμε την πανδημία. Η Ευρώπη ουδέποτε περιόρισε τις εξαγωγές εμβολίων. Το 50% κατευθύνθηκε σε άλλες τρίτες χώρες, σε αντίθεση με άλλες χώρες” τόνισε και πρόσθεσε ότι οι εμβολιασμοί προχωρούν με ταχύτητα. “Η Επιτροπή έπαιξε σημαντικό ρόλο για να εξασφαλίσουμε και τις σημαντικές δόσεις που θα χρειαστούμε το 2022 και 2023. Η εκτίμηση είναι ότι θα χρειαστούμε ενδεχομένως μια ενισχυτική δόση σε 10-12 μήνες από τώρα. Η Ευρώπη βρήκε το ρυθμό της και κινήθηκε, έστω και καθυστερημένα, για να καλύψει το αρχικά χαμένο έδαφος”.

“Στην Ελλάδα έχουμε ξεπεράσει τους 5 εκατ. εμβολιασμούς. Εφόσον δεν εκτιμούμε ότι θα έχουμε άλλες καθυστερήσεις, το σχέδιό μας για τον εμβολιασμό βλέπω ότι έχει δυναμική και στις νεότερες ηλικίες, τέτοια που με κάνει να πιστεύω ότι θα φτάσουμε σύντομα στο επιθυμητό επίπεδο ανοσίας” είπε ο πρωθυπουργός.

Για την κλιματική αλλαγή είπε ότι έγινε μια συζήτηση. “Έχουμε αποφασίσει να είμαστε η πρώτη ήπειρος που θα έχει ουδετερότητα στους ρύπους ως το 2050. Να μειώσουμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 55% ως το 2030. Η Επιτροπή έχει τα μέσα να υποδείξει τα μέσα με τα οποία η κάθε χώρα θα υλοποιήσει τη δική της μετάβαση σε πράσινη οικονομία. Αναμένουμε την πρόταση της Επιτροπής” σημείωσε. “Η Ελλάδα έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας σε σχέση με τις άλλες χώρες. Είμαστε τολμηροί στην προσπάθεια απολιγνιτοποίησης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Έχουμε βάλει και πόρους από το Ταμείο Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα εξοικονομώ, το οποίο θα απορροφήσει πάνω από 1 δισεκ. Μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα των ελληνικών νοικοκυριών, χαμηλώνει για θέρμανση και ψύξη και έχει αξία γιατί δημιουργεί”.

Αναφερόμενος τέλος στην Τουρκία και την επικείμενη έλευση του Τουρκου ΥΠΕΞ διευκρίνισε πως: Εφόσον τα προγράμματά μας συπέσουν, αν έρθει ο Τσαβούσογλου, βεβαίως να συναντηθώ μαζί του. Θα είμαι στα Χανιά το Σάββατο για το μνημόσυνο του πατέρα μου. Ταυτόχρονα έχουμε μια σημαντική εκδήλωση που θα παρουσιάσουμε αναλυτικά το έργο του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης.