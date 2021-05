Life

Ο Βασίλης Καρράς… “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Μια συγκινητική αναδρομή σε μια πορεία που ξεκίνησε με δυσκολίες και κατέληξε στην καταξίωση και στην λατρεία των θαυμαστών του.

Το Σάββατο 29 Μαΐου, στις 00:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Βασίλη Καρρά

Ο κορυφαίος λαϊκός τραγουδιστής αφηγείται με συγκίνηση την περιπετειώδη διαδρομή του.

Μιλά για τα δύσκολα παιδικά χρόνια, τα μεροκάματα στο αμαξοστάσιο και η πρώτη βραδιά που τραγούδησε στην ταβέρνα της γειτονιάς.

Εξομολογείται ποιον μεγάλο τραγουδιστή αγάπησε από παιδί και ποιος συνθέτης τον στήριξε στην αρχή της καριέρας του.

Ακόμη, αναφέρεται στον πόλεμο που δέχθηκε, τους δίσκους που πλήρωσε από την τσέπη του και για το τραγούδι που τον έφερε στην Αθήνα.

Τι λέει για τα λάθη, τις πίκρες και την τελική καταξίωση.

