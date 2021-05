Life

Λάκης Γαβαλάς στο “Πρωινό”: “Μπαίνει” στα 70 και θα παίξει στο θέατρο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σχεδιαστής σχολιάζει τα τηλεοπτικά δρώμενα στο χώρο της μόδας και αποκαλύπτει την ηλικία και τα σχέδιά του.

Για τις τηλεοπτικές παρουσίες στις εκπομπές μόδας μίλησε ο Λάκης Γαβαλάς σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Αποκάλυψε επίσης ότι, του είχε γίνει πρόταση να λάβει μέρος σε μία από αυτές τις εκπομπές.

Ο σχεδιαστής έκανε γνωστό ότι, φέτος τον Αύγουστο κλείνει τα 69 και μπαίνει στα 70!

Όσο για τα σχέδιά του για φέτος το καλοκαίρι, ανακοίνωσε ότι, έχει κλείσει ρόλο σε θεατρική παράσταση.

«Δεν πάω να κάνω κάτι για τη Χρυσούλα Διαβάτη, τον τρελό στο ‘Κλουβί με τις Τρελές’ θα κάνω», κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Πότε θα φέρει ξεσπάσματα η έκλειψη (βίντεο)

Καισαριανή: Ανήλικοι δέχθηκαν άγρια επίθεση από συμμορία - 15χρονος στο Παίδων

Μεσοπεντηκοστή: Τι γιορτάζουμε σήμερα