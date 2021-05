Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για νομοσχέδιο ΑΕΙ: Ο Μητσοτάκης αφήνει εκτός 25000 μαθητές

Ο κ. Μητσοτάκης επικαλείται την αγωνία των μαθητών για να κρύψει το ρουσφέτι του στους ιδιοκτήτες κολεγίων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ.

Για τρίτη συνεχή εβδομάδα, ο κ. Μητσοτάκης αρνείται να έρθει στην Ωρα του Πρωθυπουργού για να απαντήσει για το νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια εν μέσω πανδημίας, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, απαντώντας σε σχετική αναφορά «γαλάζιων» πηγών.

Αρνείται, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, «γιατί δεν προτίθεται να αναστείλει την εφαρμογή του έστω για φέτος, που εν μέσω πανδημίας και με τα σχολεία κλειστά σχεδόν μισή εκπαιδευτική χρονιά, μειώνει κατά ένα τρίτο τους εισακτέους και αφήνει εκτός ΑΕΙ τουλάχιστον 25.000 μαθητές και κλείνει πανεπιστημιακά τμήματα σε όλη την Ελλάδα.

Θέλει μεγάλο θράσος ο κ. Μητσοτάκης να επικαλείται την αγωνία των μαθητών, για να κρύψει το ρουσφέτι του στους ιδιοκτήτες κολεγίων. Ο ίδιος, που προκαλεί την αγωνία τους, αφού τους σπρώχνει ως πελάτες στα ιδιωτικά κολέγια, επιβαρύνοντας χιλιάδες οικογένειες μέσα στην οικονομική αβεβαιότητα της πανδημίας».

