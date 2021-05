Υγεία - Περιβάλλον

AstraZeneca – ΕΟΦ: Δεν σχετίζεται με το εμβόλιο ο θάνατος της 63χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο ΕΟΦ για την άτυχη γυναίκα. Πόσα ειναι επισήμως τα περιστατικά Θρόμβωσης με Θρομβοπενία στην Ελλάδα, μετά τη λήψη του εμβολίου της AstraZeneca.

Η ενημέρωση από τον ΕΟΦ για τα περιστατικά θρόμβωσης με θρομβοπενία μετά τη λήψη του εμβολίου VAXZEVRIA της AstraZeneca



Αναλυτικά ο ΕΟΦ αναφέρει:

« Προς ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με το θέμα των περιστατικών θρόμβωσης σε συνδυασμό με θρομβοπενία μετά τον εμβολιασμό με το εμβόλιο VAXZEVRIA της Εταιρείας AstraZeneca, και μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης και αξιολόγησης των περιστατικών από την Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης (ΕΦΑΡ) και την ομάδα εργασίας αυτής (ΟΕ/ΕΦΑΡ) αναφέρονται τα ακόλουθα:

Σε σύνολο 905915 εμβολιασμών 1ης και 2ης δόσης υπάρχουν από την αρχή του εμβολιασμού 5 επιβεβαιωμένα περιστατικά ΤΤS, τα οποία η Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης αξιολόγησε βάσει κλινικοεργαστηριακών και δημοσιευμένων επιστημονικών δεδομένων ότι σχετίζονται με το εμβόλιο και για τα οποία η αναλογία προς το σύνολο των εμβολιασθέντων με VAXZEVRIA είναι 1:181.000 (0,55/100.000). Αναφορικά με την εμφάνιση περιστατικών TTS σε εμβολιασμένους των ηλικιακών ομάδων κάτω των 50 ετών με το εμβόλιο VAXZEVRIA στον ελληνικό πληθυσμό, από τα μέχρι σήμερα στοιχεία προκύπτει ότι η συχνότητα εμφάνισης για την ηλικιακή ομάδα 30-39 είναι 1.58/100.000 (αντίστοιχη αναφερόμενη στον ΕΜΑ 1.8/100.000), ενώ για την ηλικιακή ομάδα 40-49 υπολογίζεται σε 2.28/100.000 (αναφερόμενη στον ΕΜΑ 2.1/100.000).

Το περιστατικό της 63χρονης γυναίκας στη Μυτιλήνη που αναφέρθηκε εχθές είχε εξετασθεί από την ειδική Ομάδα Εργασίας της Ε.ΦΑΡ. για τα εμβόλια σε παλαιότερη συνεδρίαση και χαρακτηρίστηκε, βάσει όλων των διαθέσιμων πληροφοριών, ως μη σχετιζόμενο, λόγω του χρονικά απομακρυσμένου γεγονότος (25 μέρες μετά τον εμβολιασμό) και του υψηλού κινδύνου για εμφάνιση καρδιαγγειακού συμβάντος λόγω προδιαθεσικών παραγόντων».

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: η αναδοχή δίνει στα παιδιά μια οικογένεια κι ένα καλύτερο μέλλον

Κατερίνη: Μητέρα και κόρη εγκλωβισμένες για μέρες σε χαράδρα - επιχείρηση διάσωσής τους

Ο Μένιος Φουρθιώτης ζήτησε... δορυφορική στο κελί του