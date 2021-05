Αθλητικά

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: νίκη για το “τριφύλλι” με απίστευτη ανατροπή

Η ΑΕΚ έπαθε μπλακ άουτ λίγο πριν το τέλος και οι «πράσινοι» άρπαξαν το ροζ φύλλο αγώνα και την πρόκριση στους τελικούς.

Το step up του Ιωάννη Παπαπέτρου στον... επίλογο του Game 4 με την ΑΕΚ, βοήθησε τον Παναθηναϊκό να πετύχει την ανατροπή και να γράψει το πολυπόθητο 3-1 στην ημιτελική σειρά της Α1 Ανδρών / Basket League, «αρπάζοντας» από την Ένωση το «εισιτήριο» για τους εφετινούς τελικούς, όπου πλέον περιμένει το νικητή του ζευγαριού Λαύριο-Προμηθέας Πατρών.

Το «τριφύλλι» επικράτησε με 78-71 των «κιτρινόμαυρων», μετά από ένα συναρπαστικό τέταρτο ημιτελικό, που μέχρι το 33΄ είχε την ΑΕΚ στη θέση της θριαμβεύτριας με +9 πόντους, αλλά με σερί 18-0 η ομάδα του Όντεντ Κάτας έκανε την ολική ανατροπή του σκηνικού.

Κορυφαίος των νικητών ο Ιωάννης Παπαπέτρου με 22 πόντους, ενώ διψήφιοι ήταν και οι Μάριο Χεζόνια (13π.), Γιώργος Παπαγιάννης (12π., 12ρ.) και Ντίνος Μήτογλου (12π.). Από την ΑΕΚ ξεχώρισε ο Ντάριλ Μέικον με 18 πόντους.

Το πείσμα του Ματσιούλις στο πρώτο δεκάλεπτο, κράτησε την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ μέχρι το 6΄, όταν και ο Λιθουανός διαμόρφωσε το 13-11 από τα 6.75. Ωστόσο, η απάντηση του Παναθηναϊκού ήρθε από τη φροντ λάιν του, η οποία κυριάρχησε στην αντίπαλη ρακέτα και βοήθησε τους «πράσινους» να τρέξουν επιμέρους σκορ 2-8 και να κλείσουν την πρώτη περίοδο στο +4 (15-19).

Η γραμμή ψηλών του Παναθηναϊκού κλήθηκε να... βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά και στο δεύτερο δεκάλεπτο, αλλά με τους «πράσινους» να παρουσιάζουν πρόβλημα στη δημιουργία και στην ευστοχία από τα 6.75 (1/5 τρίποντα μέχρι το ημίχρονο), η ανατροπή ήταν θέμα λεπτών... Με τους Λοτζέσκι και Μέικον να βρίσκουν ρυθμό από την περιφέρεια (σημείωσαν από 2 τρίποντα ο καθένας), η Ένωση διατήρησε την ψυχραιμία της, πλησίασε δύο φορές σε απόσταση αναπνοής και στα 30΄΄ για τη λήξη του ημιχρόνου έγραψε στον φωτεινό πίνακα του ΟΑΚΑ το υπέρ της 40-38, που ήταν και το σκορ της ανάπαυλας.

Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στην τρίτη περίοδο, με τον Παναθηναϊκό να ανακτά το προβάδισμα στο 27΄, μετά από λέι απ του Χεζόνια (47-49), αλλά στη συνέχεια να πληρώνει τα διαδοχικά λάθη και την ανύπαρκτη περιφερειακή άμυνά του. Στον αντίποδα, η ΑΕΚ αντέδρασε, βρήκε όλα τα ελεύθερα μακρινά σουτ και με σερί 8-0 έκλεισε το δεκάλεπτο για πρώτη φορά στο +6 (55-49).

Στην τέταρτη περίοδο, η ΑΕΚ βρέθηκε δύο φορές στο +9 (58-49, 63-54), αλλά υπολόγιζε χωρίς τον Παπαπέτρου... Από το 64-63 στο 35΄, ο Έλληνας φόργουορντ σημείωσε επτά πόντους στο εντυπωσιακό σερί 0-18 του Παναθηναϊκού, με το οποίο οι «πράσινοι» βρέθηκαν στο +7 στο 37΄ (64-71), βλέποντας τους Χεζόνια και Μήτογλου να έχουν συνδεθεί για τα... καλά από τα 6.75. Ο Ζήσης προσπάθησε να σημειώσει ακόμη μία ανατροπή για την ΑΕΚ (67-71 στο 38΄), αλλά η ΑΕΚ ήταν φανερό πως είχε μείνει από δυνάμεις...

Τα δεκάλεπτα: 15-19, 40-38, 55-49, 71-78

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Παπαπέτρου, Πουρσανίδης, Ψαριανός

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Αγγέλου): Μορέιρα 14, Μέικον 18 (3), Ματσιούλις 12 (2), Κατσίβελης, Λοτζέσκι 9 (3), Γιάνκοβιτς 5 (1), Χρυσικόπουλος 2, Ζήσης 8 (2), Γόντικας 3, Γκίκας, Κίνγκσλεϊ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Κάτας): Παπαγιάννης 12, Παπαπέτρου 22 (2), Γουάιτ 5, Μήτογλου 11 (1), Σαντ-Ρος 4, Μπρέι 7 (1), Μποχωρίδης, Χεζόνια 13 (1), Μπέντιλ 4.

