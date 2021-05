Κόσμος

Τέξας: Διάσωση οδηγού από φλεγόμενο όχημα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θέμα δευτερολέπτων ήταν η διάσωση της ζωής του οδηγού που παγιδεύτηκε στο όχημά του.

Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα αυτοκίνητο στο Όστιν του Τέξας, ενώ ο οδηγός ήταν μέσα σε αυτό.

Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο, κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν έγκαιρα και του έσωσαν τη ζωή.

Σύμφωνα με τους πυροσβέστες, ο άνδρας ήταν μέσα στο σταθμευμένο όχημα όταν υπέστη επεισόδιο σχετιζόμενο με την υγεία του. Το πόδι του είχε κολλήσει στο γκάζι, με αποτέλεσμα η τριβή από τα λάστιχα να προκαλέσει τη φωτιά.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο πριν από τους πυροσβέστες, έσπασαν το παράθυρο του οχήματος και πρόλαβαν να βγάλουν από μέσα τον οδηγό του, προτού το όχημα παραδοθεί στις φλόγες.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι πυροσβέστες «υποκλίθηκαν» στους ήρωες αστυνομικούς για την αντίδρασή τους στο περιστατικό.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Κερατέα

“Prestige The Band”: Στο “The 2Night Show” σε άλλο... ρόλο (βίντεο)

Silver Alert για την “Δήμητρα” της Λέσβου - Η ιστορία ενός βασανισμένου ανθρώπου