Συναγερμός σε πτήση Σαντορίνη - Βρυξέλλες: Έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Βελιγράδι

Τι προκάλεσε την αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο "Nikola Tesla"

Αναγκαστική προσγείωση στο Βελιγράδι πραγματοποίησε αεροσκάφος που είχε αναχωρήσει από τη Σαντορίνη και είχε προορισμό τις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, το αεροπλάνο που πετούσε από τη Σαντορίνη προς τις Βρυξέλλες προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο "Nikola Tesla" λόγω δυσλειτουργίας και διαρροής καυσίμων.

Όπως φαίνεται στον ιστότοπο Flight-radar, το πρόβλημα στο αεροπλάνο εμφανίστηκε ενώ πετούσε πάνω από την Τούζλα, οπότε αμέσως έκανε μια στροφή και κατευθύνθηκε προς το πλησιέστερο αεροδρόμιο, το Βελιγράδι.

Ειδικότερα, το αεροσκάφος, ένα Boeing 737 με 80 επιβάτες, απογειώθηκε από τη Σαντορίνη με κατεύθυνση τις Βρυξέλλες πάνω από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, και στη συνέχεια έκανε ένα ημικύκλιο πάνω από το Sabac και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου.

