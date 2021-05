Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Πάτρα: Καθηγητές του Πανεπιστημίου μείωσαν το ιικό φορτίο ασθενών σε λίγες ώρες

Στο "δρόμο" για τη δημοσίευση η έρευνα. που δοκιμάστηκε σε ασθενείς της κλινικής covid του ΠΠΝΠ

Ένα σημαντικό βήμα για την απομείωση του ιικού φορτίου σε ασθενείς με covid – 19 μέσα σε λίγες ώρες, έκαναν τρείς καθηγητές του Πανεπιστημίου Πατρών.

Χορήγησαν στους ασθενείς ρινοφαρυγγικά υπέρτονο διάλυμα. Πρόκειται για μέθοδο διάλυσης χλωριούχου νατρίου με νερό σε αναλογία 5% . Η δοκιμαστική χορήγηση έγινε σε 20 ασθενείς της κλινικής covid του ΠΠΝΠ, ενώ σε άλλους 5 δεν χορηγήθηκε καμία δόση.



Μέσα σε διάστημα λίγων ωρών και μετά από χορήγηση τριών «δόσεων», καταγράφηκε μείωση του ιικού φορτίου στους συγκεκριμένους ασθενείς κατά 20 με 25%. Αυτό αποκάλυψε μιλώντας στο patrastimes.gr o αναπληρωτής καθηγητής Βιοχημείας στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών Κώστας Πουλάς.

Η εξέλιξη αυτή ενδεχομένως να σηματοδοτεί νέα δεδομένα στην αντιμετώπιση του κορονοϊού σε σχέση με την βαρύτητα της νόσησης αλλά και της μεταδοτικότητας, καθώς η μείωση στο ελάχιστο του ιικιού φορτίου, σημαίνει αντιμετώπιση της μεταδοτικότητας – όσο λιγότερο ιικο φορτίο έχει κάποιος που νοσεί τόσο λιγότερο γίνεται φορέας μετάδοσης της νόσου – αλλά και λιγότερα έως καθόλου βαριά περιστατικά και νοσηλείες.



Συγγραφείς της έρευνας είναι ο καθηγητής υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών Απόστολος Βανταράκης και ο αναπληρωτής καθηγητής ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών Δημήτρης Βελισσάρης ενώ υπεύθυνος της έρευνας είναι ο αναπληρωτής καθηγητής Βιοχημείας στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών Κώστας Πουλάς.

Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την προδημοσίευση των αποτελεσμάτων, ενώ τα συμπεράσματα έχουν σταλεί ήδη σε εγνωσμένης αξίας επιστημονικά περιοδικά στην Αγγλία.

