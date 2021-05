Κοινωνία

Προπονητής ιστιοπλοΐας: Παραπομπή σε δίκη για βιασμό ανήλικης προτείνει ο εισαγγελέας

Την τελική απόφαση θα λάβει το δικαστικό συμβούλιο. Η υπόθεση είχε έρθει στο φως λίγες ημέρες μετά τις καταγγελίες της Σοφίας Μπεκατώρου.

Της Λίας Κοντοπούλου

Την παραπομπή σε δίκη του προπονητή ιστιοπλοΐας που βρίσκεται προφυλακισμένος για τον βιασμό ανήλικης αθλήτριάς του, πρότεινε ο εισαγγελέας.

Πρόκειται για την υπόθεση που είχε έρθει στο φως λίγες ημέρες μετά τις καταγγελίες της Σοφίας Μπεκατώρου για σεξουαλικές κακοποιήσεις στο χώρο της ιστιοπλοΐας.

Μία αθλήτρια 21 ετών σήμερα είχε καταγγείλει τον προπονητή της ότι τη βίασε όταν εκείνη ήταν 11 ετών.

Ο εισαγγελέας προτείνει να παραπεμφθεί σε δίκη ο κατηγορούμενος για τα αδικήματα του βιασμού κατ’ εξακολούθηση, της αποπλάνησης και της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια.



Παράλληλα ζητεί να παραμείνει ο κατηγορούμενος στη φυλακή γιατί όπως σημειώνει «εάν αφεθεί ελεύθερος θα αποτελέσει απειλή για την έννομη τάξη».

Την τελική απόφαση θα λάβει το δικαστικό συμβούλιο.

