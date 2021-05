Αθλητικά

Βασίλης Σπανούλης: Επιστρέφει στην Εθνική

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού συναντήθηκε με τον Ομοσπονδιακό τεχνικό, Ρικ Πιτίνο και είπε το «ναι» στον Αμερικανό.

Με τον Βασίλη Σπανούλη στις τάξεις της θα διεκδικήσει την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, μέσω του Προολυμπιακού του Καναδά, η εθνική. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού συναντήθηκε με τον Ομοσπονδιακό τεχνικό, Ρικ Πιτίνο, στη Βουλιαγμένη και είπε το «ναι» στον Αμερικανό.

Στα 38 χρόνια του, ο "Κill-Bill" επιστρέφει στην «επίσημη αγαπημένη», μετά από απουσία έξι ετών. Η τελευταία φορά που ο Σπανούλης φόρεσε το εθνόσημο στο στήθος ήταν στο Ευρωμπάσκετ του 2015. Η σφοδρή επιθυμία του Πιτίνο να συμπεριλάβει στις κλήσεις του τον πρώτο σκόρερ και πρώτο σε ασίστ όλων των εποχών στη Euroleague αποδείχτηκε καταλυτικής σημασίας για τον Βασίλη Σπανούλη και ανταποκρίθηκε απαντώντας θετικά. Πλέον, είναι θέμα χρόνου η ανακοίνωση των κλήσεων του Πιτίνο για την προετοιμασία της εθνικής ενόψει του Προολυμπιακού του Καναδά.

Εξάλλου, είχε διαφανεί η πρόθεση του Σπανούλη να ενισχύσει την εθνική, όταν προ ημερών και συγκεκριμένα την Παρασκευή, 21 Μαϊου εμβολιάστηκε κατά του κορονοϊού, μαζί με άλλους 39 υποψήφιους για την εθνική ανδρών ενόψει του Προολυμπιακού Τουρνουά, σε λίστα που είχε δοθεί από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ).

