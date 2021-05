Πολιτισμός

Νούσιας για θέατρα στον ΑΝΤ1: Ο κόσμος διψά να βρεθεί ξανά στον χώρο του θεάματος

Τι είπε ο δημοφιλής ηθοποιός για την επανεκκίνηση των θεάτρων αλλά και για την παράσταση ," Ιστορία χωρίς όνομα".

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο δημοφιλής ηθοποιός και πρωταγωνιστής της παράστασης," Ιστορία χωρίς όνομα", Τάσο Νούσια.

Η επιτυχημένη παράσταση που ξεκίνησε την πορεία της το 2019, ανεβαίνει από την Παρασκευή και πάλι στη σκηνή.

«Ελπίζουμε να κάνουμε ποδαρικό καλό», είπε μεταξύ άλλων ο Τάσος Νούσιας, με αφορμή την επανεκκίνηση των θεάτρων από αύριο, μετά από 14 μήνες.

Όπως είπε «κουβεντιάζοντας με τον κόσμος εισπράττω ότι διψούν να βρεθούν ξανά στον χώρο» και πρόσθεσε ότι «ο κόσμος θέλει να συνδεθεί ξανά» με τους χώρους των θεατρικών και των μουσικών παραστάσεων.

«Ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά και δεν θα έχουμε τις περσινές αρρυθμίες. Ο κόσμος άφοβα μπορεί να έρθει στο πιο ασφαλές κομμάτι που είναι το θέατρο», υπογράμμισε ο κ. Νούσιας, σημειώνοντας τέλος ότι «δεν έχουμε κανένα συμβάν (σ.σ κορονοϊού) μέχρι τώρα».

