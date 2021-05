Κόσμος

Γάζα: οικογένεια Παλαιστινίων ζει στα συντρίμμια του σπιτιού της (βίντεο)

Οικογένειες με τα παιδιά ζουν στα συντρίμμια των σπιτιών τους, που βομβαρδίστηκαν στις μάχες των προηγούμενων ημερών.

Στα συντρίμμια του σπιτιού της ζει μια οικογένεια από τη Γάζα, που βρέθηκε το προηγούμενο διάστημα στο στόχαστρο των ισραηλινών βομβαρδισμών.

Η πολυκατοικία όπου έμεναν οκτώ οικογένειες είναι πλέον μπάζα.

«Καθόμαστε δίπλα στα κατεστραμμένα σπίτια μας και τα θρηνούμε. Και δεν μπορούμε ούτε για μία μέρα να εγκαταλείψουμε ούτε ένα κομματάκι από τη γη μας», δήλωσε ένας από τους κατοίκους των κατεστραμμένων σπιτιών.

«Καθόμαστε εδώ και περιμένουμε έλεος από το Θεό», πρόσθεσε.

Οι μάχες Ισραήλ – Χαμάς στοίχισαν τη ζωή 250 Παλαιστινίων, ενώ υπήρξε μεγάλη καταστροφή σε σπίτια και υποδομές, όπως δήλωσε και η επικεφαλής των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα» στον ΑΝΤ1.

