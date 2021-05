Κοινωνία

Θρήνος για την 11χρονη στα Χανιά: Τι αποκαλύπτει η μητέρα της στον ΑΝΤ1

Οι γείτονες της οικογένειας μιλούν για χρόνια προβλήματα μεταξύ των γονέων, τα οποία ίσως επηρέασαν το μικρό κορίτσι.

"Ήθελε να πάει μια βόλτα" αλλά δεν επέστρεψε ποτέ η 11χρονη Ιωάννα, η οποία βρέθηκε νεκρή στα βράχια στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά.

Ο απεσταλμένος του ΑΝΤ στην Κρήτη, Νίκος Τσιλιπουνιδάκης, συνάντησε τη μητέρα της Ιωάννας στο σπίτι της, στην Παρηγοριά.

"Προσπαθώ να είμαι δυνατή για τα παιδιά μου. Μου είναι δύσκολο αλλά αυτό πρέπει να κάνω", λέει η μητέρα της 11χρονης

Το παιδί έφυγε από το σπίτι το βράδυ της Τρίτης. Αν και η μητέρα την κάλεσε στο τηλέφωνο, δεν απαντούσε. Αποφάσισε να μην δηλώσει την εξαφάνισή της στην αστυνομία από την πρώτη στιγμή, αλλά αρχικά να την αναζητήσει μόνη της.

"Πήγε στο σχολείο τα παιδιά και είπε ότι την ειχε πιάσει πονόκοιλος. Δεν είπε την αλήθεια", υποστηρίζει γείτονας.

"Πήγα, άφησα τα παιδιά αλλά δεν ήθελα να τους ανησυχήσω. Έψαχνα μόνη μου όλη τη νύχτα", απαντά η μητέρα της Ιωάννας.

Η Ιωάννα περπάτησε μέχρι το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Φαίνεται πως για λίγη ώρα κάθισε στην άκρη. Ίσως και να είχε βυθιστεί στις σκέψεις της λένε κάποιοι.

Το πιο κρίσιμο ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι αστυνομικοί είναι γιατί επέλεξε αυτό το σημείο.

"Ίσως γιατί είχε ωραία θέα, ίσως γιατί είχε ωραία θέα, ίσως ήθελε να τραβήξει φωτογραφίες. Δεν ξέρω..." τονίζει η μητέρα της.

Το ζευγάρι έμενε στην περιοχή τα τελευταία τέσσερα χρόνια με τα τρία παιδιά τους. Αντιμετώπιζαν, όμως, αρκετά προβλήματα στον γάμο τους και εδώ και καιρό ο πατέρας έμενε στο πατρικό σπίτι του.

Στο σχολείο της ποτέ δεν είχε εκμυστηρευτεί το παραμικρό για τα προβλήματα στο σπίτι. Όλοι, όμως, γνώριζαν και προσπαθούσαν να την υποστηρίξουν.

Ακόμα και στην κηδεία της 11χρονης οι γονείς δεν πήγαν μαζί, αλλά με διαφορά ώρας. Με τον πατέρα να λέει πως δεν θα φύγει από το πλάι της κόρης του, κάτι που όπως λένε στην περιοχή το έπραξε περνώντας τη νύχτα στο κοιμητήριο.

