Λευκορωσία: Οι ΗΠΑ ενισχύουν τις κυρώσεις τους σε βάρος της

Καταρτίστηκε «κατάλογος στοχευμένων κυρώσεων εναντίον μελών-κλειδιών του καθεστώτος» του Λουκάσενκα για την εκτροπή πτήσης της Ryanair στο Μινσκ.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιβεβαίωσε χθες Παρασκευή την επιβολή σειράς κυρώσεων σε βάρος της Λευκορωσίας, μετά την εκτροπή επιβατικού αεροσκάφους της Ryanair την περασμένη Κυριακή στο Μινσκ και τη σύλληψη αντιπάλου «του καθεστώτος Λουκάσενκα» από τις αρχές.

Πέραν των μέτρων που είχαν ήδη ανακοινωθεί τις προηγούμενες εβδομάδες, η Ουάσινγκτον ανέφερε σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος ότι καταρτίστηκε σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση «κατάλογος στοχευμένων κυρώσεων εναντίον μελών-κλειδιών του καθεστώτος» του λευκορώσου προέδρου Αλεξάντρ Λουκάσενκα.

«Η εξαναγκαστική εκτροπή από τη Λευκορωσία, με ψευδείς προφάσεις, εμπορικής πτήσης της Ryanair μεταξύ δύο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και η σύλληψη του αντιπολιτευόμενου δημοσιογράφου Ραμάν Πρατασέβιτς συνιστούσαν «προσβολή των διεθνών κανόνων», αναφέρεται σε ανακοίνωση που υπογράφεται από την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, την Τζεν Ψάκι.

Οι οικονομικές κυρώσεις σε βάρος εννέα δημόσιων επιχειρήσεων της Λευκορωσίας, που επανεπιβλήθηκαν τον Απρίλιο έπειτα από την καταστολή διαδηλώσεων με αίτημα τον εκδημοκρατισμό της χώρας, θα τεθούν σε ισχύ την 3η Ιουνίου.

Μετά τις εκλογές του 2006, το αποτέλεσμα των οποίων είχε αμφισβητηθεί από την αντιπολίτευση, η Ουάσινγκτον είχε απαγορεύσει κάθε συναλλαγή με τις εταιρείες αυτές. Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανέστειλε τις κυρώσεις το 2015 κάνοντας λόγο για κάποια πρόοδο, όμως η αμερικανική κυβέρνηση προειδοποίησε στα τέλη Μαρτίου πως η αναστολή πιθανόν δεν θα ανανεωνόταν στην επόμενη προθεσμία γι’ αυτό. Ακόμη, η Ουάσινγκτον εξέδωσε νεότερη ταξιδιωτική οδηγία για τη Λευκορωσία, προτρέποντας τους πολίτες των ΗΠΑ να «μη μεταβαίνουν» εκεί, αναφέρει η ανακοίνωση της αμερικανικής προεδρίας.

Η ΕΕ μελετά την επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος της Λευκορωσίας, βάζοντας στο στόχαστρο την εξαγωγή ποτάσας και το διερχόμενο ρωσικό φυσικό αέριο, δύο σημαντικές πηγές προσόδων για το Μινσκ, ανέφερε την Πέμπτη ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Τζουζέπ Μπορέλ. Οι Βρυξέλλες έχουν ήδη ζητήσει από τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες να παρακάμπτουν τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας.

