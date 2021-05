Κόσμος

Κολομβία: ο Ντούκε έβγαλε τον στρατό στους δρόμους

Μονάδες των ενόπλων δυνάμεων διατάχθηκαν να αναπτυχθούν στο Κάλι, επίκεντρο εδώ και ένα μήνα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και βίαιων επεισοδίων.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, ο συντηρητικός Ιβάν Ντούκε, διέταξε χθες Παρασκευή να αναπτυχθούν μονάδες των ένοπλων δυνάμεων στους δρόμους στην Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, επίκεντρο επί έναν μήνα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και βίαιων επεισοδίων, στα οποία νωρίτερα χθες έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 3 άνθρωποι.

Ο αρχηγός του κράτους έκανε την ανακοίνωση αυτή στην Κάλι, πόλη 2,2 εκατομμυρίων κατοίκων, όπου προέδρευσε σε ευρεία σύσκεψη με κυβερνητικούς αξιωματούχους αρμόδιους για την ασφάλεια.

Ανάμεσα στους τρεις ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους νωρίτερα χθες ήταν εισαγγελικός λειτουργός που διενεργούσε έρευνα και πιστεύεται ότι λιντσαρίστηκε από διαδηλωτές στη διάρκεια επεισοδίων.

