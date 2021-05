Οικονομία

Φέτα: Νέο θεσμικό πλαίσιο για τη νοθεία της

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διαπιστώνει ότι η θεσμοθέτηση αυστηρότερου θεσμικού πλαισίου για την αποτροπή των ελληνοποιήσεων πρέπει να τύχει πιστής και έγκαιρης εφαρμογής.

Ανατροπές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών και Παραβάσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η οποία επιβάλλει τις ποινές για τις παραβάσεις, όπως τη νοθεία, στα Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης και Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΟΠ-ΠΓΕ), σχεδιάζει η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή.

Όπως επισήμαναν στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων στελέχη του ΥΠΑΑΤ η θεσμοθέτηση τού, κατά κοινή παραδοχή, αυστηρότερου θεσμικού πλαισίου για την αποτροπή των ελληνοποιήσεων, το 2020, πρέπει να τύχει της πιστής και κυρίως έγκαιρης εφαρμογής του όπως επαναλαμβάνει στο δημόσιο λόγο της η κ. Αραμπατζή, χωρίς να κρύβει τον έντονο προβληματισμό της για το μεγάλο χρονικό διάστημα, που παρατηρείται μέχρι τώρα μεταξύ της διαπίστωσης της παράβασης και της επιβολής των κυρώσεων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως σημείωσαν, είναι η τελευταία, υπό εξέταση υπόθεση με τη νοθευμένη φέτα στη Γερμανία, όταν η εταιρεία που διαπιστώθηκε να χρησιμοποιεί αγελαδινό γάλα στην παραγωγή φέτας είχε παραπεμφθεί υπό άλλο διακριτικό τίτλο στην Επιτροπή για ανάλογη παράβαση χρόνια πριν.

Ωστόσο, η μη σύγκληση της σχετικής συνεδρίασης τότε, είχε ως αποτέλεσμα να μην επιβληθούν κυρώσεις, να μην θεωρείται επομένως υπότροπη και να μην κινδυνεύει με την αφαίρεση της άδειας ΠΟΠ, όπως προβλέπει ο Νόμος 4691/2020.

Συνεδρίασε η επιτροπή

Στο μεταξύ, την Πέμπτη 27 Μαΐου συνεδρίασε η τριμελής επιτροπή του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με κύριο θέμα την επιβολή κυρώσεων στην επιχείρηση που εμπλέκεται στην υπόθεση με τη νοθευμένη φέτα στη Γερμανία, παρουσία στελεχών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και της εν λόγω εταιρίας.

Προς ώρας δεν έχει ληφθεί κάποια συγκεκριμένη απόφαση, καθώς ζητήθηκαν περαιτέρω στοιχεία προς εξέταση. Όπως τόνισαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «η απόφαση αναμένεται να βγει την ερχόμενη Τετάρτη, 2 Ιουνίου όταν και θα ξανασυνεδριάσει η επιτροπή».

«Τέλος στα φαινόμενα ατιμωρησίας»

Προκειμένου να μην επαναληφθούν φαινόμενα όπως αυτό της φέτας αλλά και για να σταλεί ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, η πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η κ. Αραμπατζή κινείται προς δύο κατευθύνσεις. Αρχικά θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το στοκ των παλαιών υποθέσεων, κάτι που έχει ζητήσει από τον πρόεδρο της Επιτροπής να γίνει με τάχιστους ρυθμούς.

Επίσης, με ερώτημα που απηύθυνε στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους η αρμόδια υφυπουργός ζητά να αποσαφηνισθούν ζητήματα που άπτονται της εκκαθάρισης των εκκρεμών υποθέσεων και συγκεκριμένα:

Αν προβλέπεται παραγραφή υποθέσεων

Αν μπορεί να προηγηθεί η εξέταση από την Επιτροπή των σοβαρότερων υποθέσεων

Αν μπορεί να υπάρξει ομαδοποίηση των υποθέσεων, με βάση το είδος της παράβασης (όπως μη ένταξη στο μητρώο, παρατυπίες στην επισήμανση, παραβάσεις στην παραγωγική διαδικασία) προκειμένου να επιταχυνθεί ο ρυθμός εξέτασής τους.

Δεύτερον, να επανεξετάσει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Επιτροπή με στόχο τη σύντμηση του χρόνου μεταξύ της διαπίστωσης της παράβασης και της επιβολής κυρώσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες η ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας, η οποία, μεταξύ άλλων θα προβλέπει:

Την αναμόρφωση της σύνθεσης της Επιτροπής με πληροφορίες να αναφέρουν συμμετοχή ακαδημαϊκού ή δικαστικού λειτουργού

και τον προσδιορισμό ρητού χρονοδιαγράμματος, εντός του οποίου θα έχουν επιβληθεί οι κυρώσεις.