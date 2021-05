Πολιτισμός

Γκάβιν Μακλάουντ: πέθανε ο καπετάνιος από “Το πλοίο της αγάπης”

Ο θεατρικός, τηλεοπτικός και κινηματογραφικός ηθοποιός Γκάβιν Μακλάουντ, που είχε ενσαρκώσει τον μόνιμα χαμογελαστό πλοίαρχο στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά των δεκαετιών του 1970 και 1980 «Το πλοίο της αγάπης», πέθανε χθες Σάββατο σε ηλικία 90 ετών.

Τον θάνατό του επιβεβαίωσε στο περιοδικό Variety της αμερικάνικης σόουμπιζ ο ανιψιός του Μαρκ Σι, χωρίς να διευκρινίσει την αιτία. Αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα.

Ο Γκάβιν Μακλάουντ, που έπαιζε κυρίως δεύτερους ρόλους, έγινε μάλλον απρόσμενα διάσημος ενσαρκώνοντας τον πλοίαρχο Στούμπινγκ στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Pacific Princess, οι επιβάτες του οποίου, ενίοτε αστέρες του διαμετρήματος του Τζιν Κέλι, μπλέκονταν μόνιμα σε ρομαντικές ή αλλόκοτες περιπέτειες.

Η τηλεοπτική σειρά, που η κριτική αντιμετώπιζε μάλλον με χλεύη, αποδείχθηκε μολαταύτα εξαιρετικά δημοφιλής, κράτησε 11 σεζόν κι ενέπνευσε διάφορες ταινίες. «Οι κριτικοί την απεχθάνονταν, τη χαρακτήριζαν αποβλακωτική τηλεόραση», θα θυμόταν ο ηθοποιός σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Los Angeles Times το 2013.

Είχε παίξει ακόμη τον ρόλο του σαρκαστικού, ετοιμόλογου συντάκτη ειδήσεων στην κωμική τηλεοπτική σειρά «The Mary Tyler Moore Show» της δεκαετίας του 1970, που θεωρείται κλασική.

Έδινε μάχη με τον αλκοολισμό για μεγάλο μέρος της καριέρας του. Είχε τέσσερα παιδιά από τον πρώτο του γάμο, που τερματίστηκε με διαζύγιο, και τρία θετά από τον δεύτερο.