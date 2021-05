Πολιτική

Στη Θράκη ο Τσαβούσογλου με "θετική ατζέντα" και tweet για "τουρκική μειονότητα"

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφθασε στη Θράκη ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών. Οι δηλώσεις πριν την αναχώρηση από την Τουρκία και το μήνυμα στο Twitter.

Ιδιωτική επίσκεψη στη Θράκη πραγματοποιεί από το πρωί ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών, ενώ το απόγευμα θα βρίσκεται στην Αθήνα όπου θα ξεκινήσει ο επίσημος κύκλος επαφών.

«Έρχομαι στην Ελλάδα με θετική ατζέντα», τόνισε ο κ. Τσαβούσογλου λίγο πριν αναχωρήσει από την Τουρκία, ωστόσο με ενδιαφέρον αναμένεται η ρητορική που θα υιοθετήσει.

Μια ιδέα έδωσε μέσω Twitter, καθώς με το που προσγειώθηκε στην Ελλάδα έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό: "Στην Ελλάδα (έφθασα) για να συναντηθώ με μέλη της τουρκικής μειονότητας στη Θράκη και να συζητήσουμε για τις διμερείς μας σχέσεις".

#Bat?Trakya’daki soydaslar?m?zla bulusmak ve ikili iliskilerimizi ele almak uzere #Yunanistan'day?z.



In #Greece to meet members of Turkish Minority in #WesternThrace and discuss our bilateral relations. pic.twitter.com/9eJ59jNlsy

— Mevlut Cavusoglu (@MevlutCavusoglu) May 30, 2021

Την βεντάλια των τουρκικών διεκδικήσεων ξεδίπλωσε από χθες ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου με συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής. “Είναι λάθος υπολογισμός από την ελληνική πλευρά να πιστεύει ότι η Τουρκία θα περιοριστεί μόνο στις ακτές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου” τόνισε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Δεν αποκλείει την διευθέτηση των διαφορών μέσω τρίτου μέρους, προβάλλοντας από τη μία το διαλλακτικό του πρόσωπο κι από την άλλη εμφανίζεται ανυποχώρητος κατά παράβαση κάθε διεθνούς συνθήκης. “Η ελληνική θέση σε σχέση με το Καστελλόριζο είναι απλά παράλογη. Οι γεωγραφικές συνθήκες τόσο στο Αιγαίο όσο και στη Μεσόγειο εντέλλουν ότι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας, όπως ελπίζουμε να επιτύχουμε, πρέπει πρώτα να συζητηθεί σε διμερείς διαπραγματεύσεις και επί της αρχής της ευθυδικίας” τόνισε στη συνέντευξή του.

Λίγο μετά τις 10:00 έφτασε στο τουρκικό προξενείο της Κομοτηνής όπου και συναντήθηκε με τον Τούρκο πρόξενο και τους ψευτομουφτήδες της Ξάνθης και της Κομοτηνής, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε το μειονοτικό σχολείο Τζελάλ Μπαγιάρ. Συναντήθηκε με την επιτροπή του σχολείου και με μικρή αντιπροσωπεία μαθητών, ενώ κατά την αποχώρησή του από το σχολείο αιφνιδίασε τους άνδρες της προσωπικής του φρουράς όταν μπήκε σε σπίτι μουσουλμάνων και τους είπε πως τους φέρνει χαιρετίσματα από τον πρόεδρο Ερντογάν.

Αμέσως μετά μετέβη στον οικισμό Θάμνα, εξω από την κομοτηνή και παρακάθισε σε γεύμα με εκπροσώπους της μουσουλμανικής μειονότητας. Τελευταίος σταθμός της επίσκεψης του στην Κομοτηνή ο τάφος του πρώην βουλευτή Ροδόπης Αχμέτ Σαδίκ και περίπου στις 4μ.μ. ο κ. Τσαβούσογλου αναμένεται να αναχωρήσει αεροπορικώς από την Αλεξανδρούπολη για την Αθήνα.

“Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Τσαβούσογλου προέβη στην ανώτατη πρόκληση με το που πάτησε το πόδι του στην Ξάνθη κάνοντας λόγο για «τουρκική» μειονότητα! Εάν η δήλωση αυτή δεν ανακληθεί ρητά, πλέον όποιος δεχτεί να συνυπάρξει μαζί με τον Τσαβούσογλου, υπουργός, βουλευτής, ακόμα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, εξυπηρετεί ακούσια τα ανθελληνικά σχέδια της Τουρκίας” τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση.

Κορονοϊός – ΕΚΠΑ: τι ισχύει για τη χρήση μάσκας από τους εμβολιασμένους