Βασίλης Καρράς: Τα παράτησα γιατί κουράστηκα με τα μαχαιρώματα (βίντεο)

Το Σάββατο 29 Μαΐου ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχθηκε στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Βασίλη Καρρά.

Ο κορυφαίος λαϊκός τραγουδιστής αφηγήθηκε με συγκίνηση την περιπετειώδη διαδρομή του. Μίλησε για τα δύσκολα παιδικά χρόνια, τα μεροκάματα στο αμαξοστάσιο και την πρώτη βραδιά που τραγούδησε στην ταβέρνα της γειτονιάς.

Εξομολογήθηκε ποιον μεγάλο τραγουδιστή αγάπησε από παιδί και ποιος συνθέτης τον στήριξε στην αρχή της καριέρας του. Ακόμη, αναφέρθηκε στον πόλεμο που δέχθηκε, τους δίσκους που πλήρωσε από την τσέπη του και στο τραγούδι που τον έφερε στην Αθήνα.

"Τα παράτησα ένα χρόνο γιατί κουράστηκα με τα μαχαιρώματα. Όταν ήρθα στην Αθήνα, έφαγα πάρα πολύ μεγάλο πόλεμο. Δηλαδή δεν γράφονται σε βιβλίο, αυτά που έφαγα εγώ. Να φανταστείς ότι αναγκάστηκα να βάλω φρουρά στο σπίτι μου. Εγώ τι δουλειά έχω με την φρουρά που δεν πείραξα άνθρωπο;" διερωτήθηκε και πρόσθεσε:

"Πέρασα τρία χρόνια πάρα πολύ δύσκολα μέχρι που αναγκάστηκα να πουλήσω το σπίτι μου και να πάω σε διαμέρισμα για να ησυχάσω".