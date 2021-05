Κοινωνία

Φωτιά σε κατάστημα στην Αργυρούπολη

Άμεση κινητοποίηση πυροσβεστικής δύναμης.

(εικόνα αρχείου)

Πυρκαγιά ξέσπασε, το απόγευμα της Κυριακής, σε ισόγειο κατάστημα εμπορίας ρουχων, επί της Λεωφόρου Κύπρου, στην Αργυρούπολη.

Τη μάχη με τις φλόγες έδωσαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Τρεις ώρες αργότερα, η Πυροσβεστική έθεσε υπό έλεγχο τη φωτιά στο κατάστημα.

Οι Πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες μόνο στο συγκεκριμένο κατάστημα, προκειμένου να μην προκληθούν ζημιές και σε άλλες ιδιοκτησίες.

