Lockdown - Γυμναστήρια: Επαναλειτουργούν με κανόνες και μάσκες

Νέες δραστηριότητες επανεκκινούν από σήμερα στις 6:00 το πρωί στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων για τη διασπορά της Covid-19 στη χώρα. Συγκεκριμένα από σήμερα επαναλειτουργούν τα γυμναστήρια σε όλη την επικράτεια, ενώ μειώνεται και το ποσοστό της τηλεργασίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με ΚΥΑ που εκδόθηκε για τα μέτρα, στον δημόσιο τομέα ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων και τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας, σε ποσοστό 20% του ποσοστού που έχει προσδιοριστεί με το πλάνο εργασιών κάθε υπηρεσίας μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, ενώ για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις το ποσοστό των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται στο 20%.

Επιπλέον από σήμερα επιτρέπεται η χρήση των γηπέδων 5Χ5 και γηπέδων μπάσκετ σε υπαίθριους χώρους από ερασιτέχνες αθλούμενους και μόνο με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους επαγγελματίες αθλητές και ειδικότερα με εβδομαδιαίο self test, τήρηση περιορισμών χωρητικότητας, καταλόγους εισερχομένων και όλων των υγειονομικών μέτρων.

Ακόμη, επιτρέπεται η διενέργεια μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης όλων των κατηγοριών και περιοδικής κατάρτισης πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας, μεταφοράς εμπορευμάτων, επιβατών καθώς και να επιτρέπεται η διενέργεια θεωρητικών εξετάσεων όλων των κατηγοριών για την απόκτηση ΠΕΙ και της ειδικής θεωρητικής εξέτασης για την ειδική άδεια υπό την προϋπόθεση διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό έως και 24 ώρες πριν την εξέταση για τους εκπαιδευόμενους και τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα για τους εξεταστές, με τήρηση των αποστάσεων, της χωρητικότητας του 50% και των υγειονομικών μέτρων.

Περαιτέρω, τα μέλη της επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση εισηγήθηκαν και αποφάσισαν οι εκλογές, καθώς και οι εκλογοαπολογιστικές συνελεύσεις αιρετών εκπροσώπων να διενεργούνται δια ζώσης σύμφωνα με το πρωτόκολλο των συνεδρίων εφόσον τα εγγεγραμμένα μέλη δεν υπερβαίνουν τα 150. Στις περιπτώσεις που τα μέλη είναι 150 και άνω τόσο οι εκλογές όσο και οι εκλογοαπολογιστικές συνελεύσεις θα γίνονται με ψηφιακά μέσα. Επιπλέον η επιτροπή των επιδημιολόγων εισηγήθηκε την εξαίρεση, από την παρούσα, των εκλογικών διαδικασιών που ήδη έχουν εκκινήσει με φυσική επιστολική ψήφο και έχουν υποβληθεί και εγκριθεί βέβαια τα σχετικά πρωτόκολλα ασφαλείας.

Παράλληλα από 1η Ιουνίου αποφασίστηκε η έναρξη των αθλητικών διοργανώσεων εκτός σταδίων, εκτός οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων με προϋποθέσεις: Μέχρι 300 άτομα με μπλοκ ανά 50 άτομα με rapid test ή PCR, ηλεκτρονικές εγγραφές χωρίς απονομές, χωρίς θεατές με χρήση μάσκας πριν την εκκίνηση και μετά τον τερματισμό από την 1/6.

Πώς θα λειτουργήσουν τα γυμναστήρια από σήμερα

Με υποχρεωτικό αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, μάσκες και αποστάσεις λειτουργούν από σήμερα τα γυμναστήρια. Συγκεκριμένα όλα τα μέλη του γυμναστηρίου (εργαζόμενοι και αθλούμενοι) υποχρεούνται σε εβδομαδιαίο προληπτικό έλεγχο είτε με self-test για όσους είναι δικαιούχοι self-testing ή με rapid test για τους υπολοίπους. Το αποτέλεσμα είτε του self-test είτε του rapid test επιδεικνύεται στο προσωπικό υποδοχής και ισχύει μόνο για την τρέχουσα εβδομάδα κάθε φορά. Ακόμη, κατά την προσέλευσή τους οι αθλούμενοι υπογράφουν στον «Κατάλογο Εισερχομένων Εξερχομένων στην Αθλητική εγκατάσταση», όπου δηλώνουν ότι δεν έχουν συμπτώματα, καθώς και την ημερομηνία διενέργειας του τεστ. Ακόμη οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να φορούν διπλή μάσκα ή εναλλακτικά μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2/N95) σε όλη τη διάρκεια της εργασίας τους.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όσοι ασκούμενοι κάνουν αερόβια άσκηση μπορούν να μη φορούν μάσκα μόνο εφόσον υπάρχει τουλάχιστον απόσταση τριών μέτρων από άλλους ασκούμενους. Επιπλέον, οι ασκούμενοι που αντιμετωπίζουν έντονα αναπνευστικά προβλήματα καλό είναι να αποφεύγουν την έντονη αερόβια άσκηση με μάσκα. Τέλος, οι ασκούμενοι μπορούν να φορούν είτε διπλή απλή μάσκα είτε μονή μάσκα ΚΝ95 ή FFP2

Ειδικότερα, στη νέα ΚΥΑ αναφέρονται τα εξής:

Α. Λειτουργία χώρου άθλησης

Τοποθέτηση σταθερού προστατευτικού χωρίσματος από διαφανές υλικό (plexiglass) στην υποδοχή του γυμναστηρίου, έτσι ώστε να προστατεύονται τόσο το προσωπικό όσο και τα εισερχόμενα μέλη του γυμναστηρίου.

Ανάρτηση οδηγιών, στην είσοδο και σε εμφανή σημεία εσωτερικά του γυμναστηρίου, που αφορούν σε κανόνες αναπνευστικής υγιεινής (υποχρεωτική χρήση μάσκας), εφαρμογή της υγιεινής των χεριών, τήρηση αποστάσεων (σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω)

Ταυτόχρονη παρουσία ατόμων (συμπεριλαμβανομένων και των μελών του προσωπικού του γυμναστηρίου), ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας του γυμναστηρίου (ένα άτομο ανά 10 τ.μ.) ενώ για ομαδικές ασκήσεις αερόβιας γυμναστικής, που εκτελούνται ανά ομάδες, εφαρμόζεται η τήρηση αποστάσεων τουλάχιστον δύο μέτρων μεταξύ των αθλουμένων.

Είσοδος των αθλουμένων με προ-συνεννόηση για την ημέρα και ώρα προσέλευσής τους, μέσω τηλεφώνου ή γραπτού μηνύματος και με καταγραφή των προσωπικών στοιχείων (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο), προκειμένου να είναι δυνατή η ιχνηλάτηση σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος.

Όλα τα μέλη του γυμναστηρίου (εργαζόμενοι και αθλούμενοι) υποχρεούνται σε εβδομαδιαίο προληπτικό έλεγχο είτε με self-test για όσους είναι δικαιούχοι self-testing ή με rapid test για τους υπολοίπους. Το αποτέλεσμα είτε του self-test είτε του rapid test επιδεικνύεται στο προσωπικό υποδοχής και ισχύει μόνο για την τρέχουσα εβδομάδα κάθε φορά.

Κατά την προσέλευσή τους οι αθλούμενοι υπογράφουν στον «Κατάλογο Εισερχομένων Εξερχομένων στην Αθλητική εγκατάσταση», όπου δηλώνουν ότι δεν έχουν συμπτώματα, καθώς και την ημερομηνία διενέργειας του τεστ.

Πρόβλεψη για επάρκεια υγειονομικού υλικού: αλκοολούχο αντισηπτικό πυκνότητας τουλάχιστον 70%, χειρουργικές μάσκες, γάντια μιας χρήσης

Τοποθέτηση κλειστών ποδοκίνητων κάδων σε εμφανή σημεία

Απόσταση τουλάχιστον δύο μέτρων ανάμεσα στα όργανα αερόβιας άσκησης (π.χ. διάδρομοι, ποδήλατα, ελλειπτικά) ή κατασκευή ακρυλικών υαλοπινάκων, που θα βρίσκεται έμπροσθεν των οργάνων και καθ' όλο το μήκος αυτών ιδανικά και με επάνω καλυπτικό τμήμα (οροφή), το οποίο θα καθαρίζεται με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα πριν την χρήση του από τον επόμενο αθλούμενο.

Καθαρισμός/απολύμανση των οργάνων με καθαριστικό/απολυμαντικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, μετά από κάθε χρήση.

Συνεχής και επαρκής αερισμός των εγκαταστάσεων με φυσικό αερισμό και όσον αφορά στη χρήση κλιματιστικών μονάδων, εφαρμογή των εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων» και «Επικαιροποίηση της Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 26335/23-4-2020 Εγκυκλίου - Διευκρινίσεις για τη χρήση κλιματισμού κατά τη θερινή περίοδο»

Στους χώρους αναμονής αφαιρούνται περιττά αντικείμενα (π.χ. περιοδικά) και τηρούνται οι κανόνες της φυσικής απόστασης.

Β. Λειτουργία των αποδυτηρίων

Τα αποδυτήρια να χρησιμοποιούνται μόνο για τη φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων των εισερχόμενων στο γυμναστήριο μελών, όπου υπάρχουν ατομικά ερμάρια, στα οποία θα γίνεται απολύμανση πριν από κάθε χρήση.

Απαγορεύεται η χρήση των λουτρών και η χρήση σάουνας, όπου υπάρχει.

Να υπάρχει αλκοολούχο αντισηπτικό (με αντλία) σε εμφανή σημεία στο χώρο των αποδυτηρίων.

Ανάμεσα στα καθίσματα να παρεμβάλλεται ένα κενό κάθισμα.

Ο χώρος να αερίζεται κατά προτίμηση από ανοικτά παράθυρα. Σε ό,τι αφορά στη χρήση του κλιματισμού εφαρμογή της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. Εάν υπάρχει σύστημα εξαερισμού, ρύθμιση για ροή αέρα από μέσα προς τα έξω χωρίς ανακύκλωση.

Το προσωπικό καθαριότητας κατά τη διάρκεια της εργασίας του πρέπει να φορά στολή/ρόμπα εργασίας, διπλή μάσκα ή εναλλακτικά μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2/N95) και γάντια μίας χρήσεως, τα οποία θα πρέπει να αλλάζει τακτικά. Μετά την αφαίρεση των γαντιών θα πρέπει να ακολουθεί υγιεινή των χεριών [πλύσιμο με νερό και σαπούνι ή εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού για 20 δευτερόλεπτα] και, αφού τα χέρια στεγνώσουν καλά, να χρησιμοποιείται νέο ζευγάρι γαντιών. Πρόσθετος εξοπλισμός ατομικής προστασίας, όπως προστατευτικά γυαλιά και αδιάβροχη ποδιά, μπορεί να χρειάζεται κατά την παρασκευή διαλυμάτων, ανάλογα με το καθαριστικό/απολυμαντικό που χρησιμοποιείται και τη διαδικασία καθαρισμού, για την προστασία του προσωπικού καθαριότητας, ιδιαίτερα εάν υπάρχει κίνδυνος πιτσιλίσματος. Μετά την αφαίρεσή τους τα μέσα ατομικής προστασίας πρέπει να απορρίπτονται σε κάδους απορριμμάτων με καπάκι και να ακολουθεί υγιεινή των χεριών [πλύσιμο με νερό και σαπούνι ή εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού για είκοσι (20) δευτερόλεπτα].

Χρήση τουαλέτας

κλείσιμο της λεκάνης και στη συνέχεια ο συνήθης καταιωνισμός νερού

σύστημα αυτόματης απελευθέρωσης χλωρίου ταυτόχρονα με τον καταιωνισμό νερού

νιπτήρας με υγρό σαπούνι με αντλία

χειροπετσέτες

ποδοκίνητος κλειστός κάδος απορριμμάτων

τήρηση μέτρων φυσικής απόστασης (στην είσοδο της τουαλέτας)

Γ. Οδηγίες για το Προσωπικό

Υποχρεωτική χρήση διπλής μάσκας ή εναλλακτικά μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2/N95) σε όλη τη διάρκεια της εργασίας τους.

Συχνή εφαρμογή της υγιεινής των χεριών.

Αποχή από την εργασία σε περίπτωση ασθένειας.

Άμεση απομάκρυνση από τον χώρο στην περίπτωση που μέλος του προσωπικού παρουσιάσει συμπτώματα (πυρετό, βήχα, δύσπνοια) συμβατά με COVID-19 λοίμωξη κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Στην περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 λοίμωξης σε εργαζόμενο η επάνοδος στην εργασία θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ https://eody.gov.gr/odigies-gia-tin-exodo-apo-to-nosokomeio-kai-gia-ti-diakopi-ton-profylaxeon-enanti-metadosis-asthenon-me-covid-19-poy-nosileyontai-i-paramenoyn-gia-frontida-kat-oikon/

Εάν μέλη του προσωπικού ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου να υφίσταται πρόβλεψη για ανάθεση καθηκόντων με χαμηλό κίνδυνο έκθεσης.

Δ. Οδηγίες για αθλούμενους

Σύσταση για μετακίνηση κατά προτίμηση με τα πόδια ή προσωπικό μεταφορικό μέσο.

Οι αθλούμενοι φορούν είτε διπλή μάσκα είτε μονή μάσκα ΚΝ95 ή FFP2.

Όσοι αθλούμενοι κάνουν αερόβια άσκηση μπορούν να μην φορούν μάσκα, εφόσον υπάρχει απόσταση τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από άλλους αθλούμενους.

Αθλούμενοι που αντιμετωπίζουν έντονα αναπνευστικά προβλήματα συστήνεται να αποφεύγουν την έντονη αερόβια άσκηση με μάσκα.

Χρήση υγιεινής των χεριών πριν την έναρξη και στο τέλος της άσκησης καθώς και πριν από κάθε μετακίνηση σε άλλο όργανο γυμναστικής.

Εφαρμογή κανόνων κοινωνικής απόστασης και αποφυγή κοινωνικών επαφών, εναγκαλισμών και χειραψιών, στους χώρους του γυμναστηρίων.

Χρήση προσωπικών ειδών υγιεινής (π.χ. πετσέτα) και σύσταση να έχουν ένα ζευγάρι αθλητικά υποδήματα αποκλειστικά για χρήση στις εγκαταστάσεις του γυμναστηρίου, τα οποία δεν θα χρησιμοποιούν εκτός του χώρου του γυμναστηρίου.

Χρήση ατομικών οργάνων γυμναστικής εάν είναι εφικτό από το μέγεθος τους (π.χ. μπάλες, λάστιχα, στρώματα).

Πλύσιμο των ρούχων και πετσετών, που χρησιμοποιήθηκαν στο γυμναστήριο, στο πλυντήριο με κοινό απορρυπαντικό σε υψηλή θερμοκρασία (60° C).

Nέο εργαλείο επιδημιολογικής επιτήρησης, διαφάνειας και ενδυνάμωσης των πολιτών, της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και των ξένων αρχών

Ενεργοποιείται από σήμερα ένα νέο εργαλείο επιδημιολογικής επιτήρησης, διαφάνειας και ενδυνάμωσης των πολιτών, της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και των ξένων αρχών, για την πορεία της πανδημίας τόσο σε επίπεδο επικράτειας όσο και σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.

Συγκεκριμένα, στην ιστοσελίδα COVID-19.gov.gr αλλά και στις ιστοσελίδες της πολιτικής προστασίας και του ΕΟΔΥ, θα μπορεί κάθε πολίτης της χώρας να παρακολουθεί 4 κρίσιμους δείκτες:

τον δείκτη θετικότητας (δηλαδή τα θετικά κρούσματα ως προς τα τεστ που διενεργούνται σε κάθε περιοχή) τον αριθμό των κρουσμάτων ανά 100.000 σε 7ήμερη κυλιόμενη βάση την ανοδική, καθοδική ή σταθερή τάση των κρουσμάτων σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα και τέλος το επίπεδο εμβολιασμού του πληθυσμού στην κάθε περιοχή της χώρας με τουλάχιστον μια δόση.

«Οι παραπάνω δείκτες θα αποτυπώνουν μια καθαρή εικόνα για την πορεία της πανδημίας αλλά και τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση που παρατηρείται κάποια τοπική έξαρση που αξιολογείται ως επικίνδυνη από την ομάδα των επιδημιολόγων και των ιχνηλατών της πολιτικής προστασίας και του ΕΟΔΥ», ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας.