Πολιτισμός

Τζο Λάρα: νεκρός σε αεροπορικό δυστύχημα ο “Ταρζάν”

Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη λίγη ώρα μετά την απογείωσή του στη λίμνη Πέρσι Πριστ, περίπου 20 χιλιόμετρα νότια από τη Νάσβιλ.

Ο Τζο Λάρα, κινηματογραφικός και τηλεοπτικός ηθοποιός που είχε γίνει διάσημος ενσαρκώνοντας τον Ταρζάν, βρισκόταν σε μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος με επτά επιβαίνοντες που συνετρίβη χθες Κυριακή στην πολιτεία Τενεσί, με τα σωστικά συνεργεία να μην τρέφουν πλέον καμία ελπίδα πως πρόκειται να βρουν επιζήσαντες.

«Δεν αναζητούμε πλέον επιζώντες σε αυτό το στάδιο», δήλωσε ο Τζόσουα Σάντερς, επικεφαλής των ομάδων έρευνας και διάσωσης, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Χθες το απόγευμα βρέθηκαν «αρκετά κομμάτια του αεροσκάφους και ανθρώπινα υπολείμματα», εξήγησε.

Το ιδιωτικό αεροσκάφος είχε απογειωθεί το Σάββατο από το αεροδρόμιο της πόλης Σμύρνη, στο Τενεσί, και είχε προορισμό το Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα. Αλλά συνετρίβη λίγη ώρα μετά την απογείωσή του στη λίμνη Πέρσι Πριστ, περίπου 20 χιλιόμετρα νότια από τη Νάσβιλ.

Ο Τζο Λάρα έγινε διάσημος όταν ενσάρκωσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην τηλεοπτική σειρά «Tarzan: The Epic Adventures» από το 1996 ως το 1997. Τα τελευταία χρόνια, είχε αφοσιωθεί στη μουσική κάντρι.

Η σύζυγός του, η Γκουέν Σάμπλιν Λάρα, που επέβαινε επίσης στο αεροσκάφος, ήταν επικεφαλής μιας χριστιανικής ομάδας που βοηθούσε τους πιστούς της να χάσουν βάρος, της Weigh Down Ministries.