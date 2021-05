Life

Στην Λέρο η βασίλισσα της Ισπανίας Σοφία (εικόνες)

Η βασίλισσα συνοδευόταν από τον πρόξενο της Ισπανίας στην Ελλάδα και την υποδέχτηκε ο δήμαρχος Λέρου.

Στο νησί της Λέρου έφτασε το απόγευμα της Κυριακής, η Βασίλισσα της Ισπανίας Σοφία.

Η βασίλισσα συνοδευόταν από τον πρόξενο της Ισπανίας στην Ελλάδα και την υποδέχτηκε ο δήμαρχος Λέρου και στελέχη της Δημοτικής Αρχής.

Την βασίλισσα της Ισπανίας υποδέχτηκαν στον αερολιμένα Λέρου ο Μητροπολίτης Λέρου -Καλύμνου και Αστυπάλαιας κ. Παΐσιος , ο Δήμαρχος Λέρου κ. Κόλιας Μιχάλης , ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καστής Δημήτρης, ο Αντιδήμαρχος κ. Γρεκός Άκης καθώς και ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμειου κ. Μπίλλης Νεκτάριος.

Πηγή; 12nisospress.com

