Μητσοτάκης – Τσαβούσογλου: σε θετικό κλίμα η συνάντηση

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, "διαπιστώθηκε η αμοιβαία βούληση για την προώθηση μιας θετικής ατζέντας".

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η συνάντηση σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, έγινε σε θετικό κλίμα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές "διαπιστώθηκε η αμοιβαία βούληση για την προώθηση μιας θετικής ατζέντας".

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Οι δυο υπουργοί έφτασαν περπατώντας στο υπουργείο Εξωτερικών από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου νωρίτερα είχε γίνει η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Περίπου στις 13:15 θα πραγματοποιηθούν κοινές δηλώσεις των δυο υπουργών.

