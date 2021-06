Life

Σίντι Κρόφορντ - Ράντι Γκέρμπερ: Γιόρτασαν 23 χρόνια γάμου!

Η ξεχωριστή επέτειος γάμου στο πολυτελές σπίτι των 7,5 εκατ. στο Mαλιμπού.

Η Σίντι Κρόφορντ και ο σύζυγός της Ράντι Γκέρμπερ γιόρτασαν την 23η επέτειο του γάμου τους στο πολυτελές σπίτι τους 7,5 εκατομμυρίων δολαρίων στο Mαλιμπού.

Η μούσα των πιο διάσημων οίκων μόδας και ομορφιάς, μοιράστηκε με τους θαυμαστές της μία σειρά από φωτογραφίες στο προφίλ της στο Instagram σχετικά με τον γάμο τους που έγινε στις Μπαχάμες. Είχε φορέσει ένα λευκό φόρεμα του σχεδιαστή Τζον Γκαλιάνο (John Galliano) σε μία ρομαντική παραθαλάσσια τελετή μπροστά σε περίπου 90 επισκέπτες. «Κανείς δεν ήξερε πως σκοπεύαμε να παντρευτούμε, οπότε δεν ήθελα να αγοράσω ένα κλασικό νυφικό επειδή μόλις κάνεις κάτι τέτοιο, τελείωσε, ο κόσμος ξέρει ότι παντρεύεσαι» είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της. Όταν αντίκρισε η Σίντι Κρόφορντ το φόρεμα των 1.200 δολαρίων, αμέσως ένιωσε πως ήταν το κατάλληλο για το γάμος της.

«Αυτό το βράδυ πριν από 23 χρόνια ήταν μαγικό… και είσαι ακόμα αυτός! Χρόνια πολλά! Σ 'αγαπώ @randegerber », έγραψε στη λεζάντα το πρώην μοντέλο. Η φωτογραφία έδειχνε το ζευγάρι να χορεύει χωρίς παπούτσια κοιτάζοντας ο ένας τον άλλον.

Ο Ράντι Γκέρμπερ έστειλε στην αγαπημένη του μία σύνθεση με τα αγαπημένα της λουλούδια και εκείνη έγραψε: «Μετά από 23 χρόνια, με ξέρει καλά! Ευχαριστώ για τα αγαπημένα μου πολύχρωμα τριαντάφυλλα», έγραψε η υπερήφανη μητέρα δύο παιδιών στην κορυφή της φωτογραφίας.

Δίνοντας ένα μυστικό του δικού της γάμου έγραψε: «Το μυστικό για έναν ευτυχισμένο γάμο. Κρατήστε τον διασκεδαστικό. Καλή επέτειος» δημοσιεύοντας παράλληλα ένα ασπρόμαυρο βίντεο στην παραλία.

Η 19χρονη κόρη του ζευγαριού Κάια, η οποία έχει ακολουθήσει τα βήματα της μαμά της δημοσίευσε και εκείνη μια φωτογραφία των γονιών της σημειώνοντας: «Αισθάνομαι πολύ τυχερή που έχω αυτό το παράδειγμα αληθινής αγάπης στη ζωή μου. 23 χρόνια και ήμουν τυχερή που έζησα και εγώ μαζί τους τα περισσότερα από αυτά».

Ο σύζυγος της Ράντι Γκέρμπερ μαζί με τους φίλους του Τζώρτζ Κλούνεϊ και Μάικ Μέλντμαν, το 2013, ξεκίνησαν την παρασκευή τεκίλας που λίγα χρόνια μετά πωλήθηκε σε κολοσσό της παγκόσμιας αγοράς ποτών σε αστρονομικό ποσό.

